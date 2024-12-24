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▲茹曦酒店Sunny Buffet將於明年一月至二月全新推出西班牙主題盛宴，菜色包含常見的西班牙海鮮飯。（圖／茹曦酒店提供）

▲茹曦酒店Sunny Buffet將全新推出西班牙主題盛宴，菜色包含西班牙烘蛋。（圖／茹曦酒店提供）

▲台北寒舍艾美酒店攜手日本知名抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，於探索廚房即日起至2025年02月08日午、晚餐餐期推出抹茶甜點。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

▲台北寒舍艾美酒店攜手日本知名抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，推出抹茶甜點，包含圖中精緻的「抹茶歐培拉」。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

▲台北寒舍艾美酒店攜手日本知名抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」推出抹茶甜點，還有很日系的「抹茶卡士達大判燒」。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

茹曦酒店Sunny Buffet將於明年一月至二月全新推出西班牙主題盛宴，獻上地中海滋味，Sunny Buffet最低餐價為假日下午茶、平日午餐和晚餐每人1,080元+10%。新的年度Sunny Buffet也推出壽星專屬優惠方案，當月壽星於平日午餐或晚餐時段至Sunny Buffet用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費的超值優惠。台北寒舍艾美酒店則是攜手日本知名抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，探索廚房即日起至明年02月08日午晚餐餐期，推出暢饗10款抹茶甜點。Sunny Buffet於一月起推出為期兩個月，共10多道西班牙美食，從沙拉、小點、主食到甜點，菜色豐富選擇多元，全餐期在餐檯上都無限供應。主廚精心設計三款各具特色的沙拉料理，包含「涼拌章魚番茄沙拉」、「馬鈴薯松子鮪魚蛋沙拉」、「羊乳酪水果沙拉」。而說到西班牙料理，必有「西班牙海鮮飯」，使用了寬而淺的海鮮飯鍋來煮製，讓米粒皆可攤平並均勻的烹煮，而食材上運用番紅花，以海鮮製成的高湯及多種海鮮進行高溫慢燉，形成一道粒粒分明且色澤誘人海鮮飯。另外還以馬鈴薯獻上兩道西班牙傳統小吃「辣味馬鈴薯」及「西班牙蔬菜烘蛋」，此外還有「馬德里鷹嘴豆燉牛肚」、「蒜香紅椒烤雞」及「臘肉白酒淡菜鍋」。另有西班牙經典甜點，以杏仁糖為元素，並結合當季水果設計出「草莓杏仁慕斯」，還淋上有草莓丁的草莓果醬；而「杏香焦糖蛋糕」特別選用進口杏仁膏搭配奶油與雞蛋，最後加入富有牛奶糖香氣的焦糖醬，杏仁的堅果香與焦糖交織。Sunny Buffet假日下午茶1,080元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%、假日午餐和晚餐1,280元+10%。台北寒舍艾美酒店則是攜手日本知名抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，打造匠心獨具的聯名抹茶甜點。探索廚房即日起至2025年02月08日午、晚餐餐期推出，搖身一變最摩登的抹茶甜食殿堂，一次暢饗10款抹茶甜點，像是抹茶蒙布朗、抹茶歐培拉、抹茶生乳焙茶捲以及現場烤製的一〇八招牌「紅豆抹茶大判燒」，每人餐價最低為午餐餐期，每位1,690元起+10%。創立於日本北海道的「一〇八抹茶茶廊」，嚴選日本三大名茶的京都宇治抹茶與靜岡焙茶，來設計抹茶甜品。特選宇治一番茶製成的上等抹茶，歷經遮光栽種、採摘新生嫩芽、蒸氣殺青、烘乾、石臼碾磨等繁複製茶工序，精粹出翠綠色澤、微苦回甘的極品滋味。來自靜岡縣的焙茶，則是由靜岡製茶大會中榮獲金賞殊榮的專業茶師，引出焙茶的獨特厚重風味。各項必吃甜點中，包含以法國傳統的歌劇院蛋糕(Opera Cake)為靈感的「抹茶歐培拉」，將飽滿吸附抹茶利口酒的杏仁海綿蛋糕、抹茶奶油霜、巧克力甘納許，悉心鋪疊12層後，輕淋上抹茶巧克力鏡面，甜柔中感受濕潤質地。還有宛如聖誕樹的白朗峰甜點「抹茶蒙布朗」，一圈圈以糖漬栗子製成的抹茶餡下，蘊藏著鮮奶油香緹與黑醋栗果餡，混合莓果酸韻味。另外還有「抹茶檸檬起士蛋糕」、「抹茶生巧克力塔」、「抹茶巴斯克乳酪蛋糕」，還有外酥內軟的抹茶餅皮的「紅豆抹茶大判燒」，更加碼推出「抹茶卡士達大判燒」以及能嚐到一〇八招牌之一的「抹茶蕨餅」。