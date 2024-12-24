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面板大廠友達光電第14年入選由標普全球（S&P Global）編製的DJSI道瓊永續指數世界指數成分股（DJSI World），在全球頂尖電子設備儀器元件產業展現卓越的永續競爭力，獲國際指數肯定。道瓊永續指數是全球最具公信力的企業永續評鑑之一，透過環境、社會、公司治理等3面向評鑑企業績效，各產業永續發展得分前10%的企業，能入選DJSI成分股。 友達在環境政策與管理、水資源、政策影響力、隱私保護、透明度與報告、重大性分析等6項指標拿下滿分佳績，在生物多樣性與永續原物料項目更是同產業最高分。友達光電董事長彭双浪表示，秉持永續領頭羊精神，友達一路以來平衡發展ESG，在環境永續、社會關懷及公司治理均以高標準自我檢視與精進，國際指數的肯定更彰顯友達投入永續的努力與成果，也督促友達保持謙卑與篤定，面對全球氣候變遷與經貿局勢等挑戰，將持續發揮影響力，攜手價值鏈夥伴共創永續未來。友達指出，公司透過管理制度，建立原物料追溯系統及供應商管理標準，把關從採購、產品設計到材料選擇的每一環節，原物料選用上，考量低環境足跡與低有害物質，並積極應用再生原物料。同時，也攜手客戶、供應商及驗證單位夥伴合力實踐，包含擴大開發與應用多元再生料，並導入再生料認證以把關品質與安全，已有98%相關供應商取得認證。友達在資訊與隱私保護方面，設置嚴謹的政策與管理機制，涵蓋個人、客戶及供應商，透過教育訓練、內部稽核、第三方驗證等程序予以落實。在個人層面，持續強化《資料保護及個人資料隱私政策》；在客戶層面，透過國際標準來落實相關管理，包含依循美國國家標準及通過汽車產業標準、醫療器材標準等驗證；在供應鏈層面，連續四年執行供應商年度資安自評，並以自身經驗協助供應商夥伴完善管理組織與制度。友達也重視與利害關係人維持良好的溝通及互動，評估永續趨勢對營運的衝擊，也評估企業對外的永續發展影響，透過此雙重重大性分析，定錨國際永續趨勢與利害關係人關注議題，針對重大主題加強風險管控。今年還導入「影響力評價（IMV）」，分析32項經濟、環境及社會指標，將企業營運對外產生的影響轉化為貨幣型價值，成為可綜合衡量ESG綜效的重要資訊。