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2025年元旦衛武營將帶來兩場截然不同的音樂會。連續17年在衛武營戶外草坪舉辦的「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，義大利指揮大師里卡多．慕提（Riccardo MUTI）第7度受邀擔綱指揮，衛武營是全球唯一戶外現場直播，直播開始前下午4點，邀請跨界樂團「漩指Music」現場演出。同日晚間7點半，華語樂壇大師羅大佑則首度在衛武營音樂廳舉辦個人音樂會。「維也納愛樂新年音樂會」自1939年開始舉辦，2025年將是第85次舉行，為營造新年歡欣和希望的氛圍，絕大多數曲目出自史特勞斯家族的舞曲，之後才少量加入其他作曲家的作品。2025年也是小約翰．史特勞斯誕生200週年，本場音樂會將演出多首其所作曲目。指揮家慕提自1993年首度指揮維也納愛樂新年音樂會，最近一次也是第6次指揮於2021年。轉播開始前的暖場音樂會，由以琵琶作為創作基礎的跨界樂團「漩指Music」現場演出，5位成員以琵琶、電吉他、電貝斯、爵士鼓、電大提琴等樂器，建構出漩指的獨特音樂風格，歡迎民眾自備野餐墊在衛武營戶外劇場席地而坐。此次羅大佑回到音樂人生的啟蒙地港都高雄，為迎接2025年來到，將在衛武營國際級音樂廳舉辦羅大佑《港都》新年音樂會，打破流行樂一貫演唱會形式，和16位器樂演奏家一同結合古典與流行，演出〈之乎者也〉、〈火車〉、〈愛人同志〉等多首劃時代創作，在羅大佑的音樂歸鄉之路，讓觀眾體會音樂與歌曲中，世代的熱情意志傳承，本場演出門票已售罄。