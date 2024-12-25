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▲今天聖誕節回溫明顯，下波冷氣團從週五影響到週末，將會出現10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

▲明天聖誕節天氣非常不錯，不僅回暖且水氣減少，各地降雨機率低。（圖／中央氣象署）

今（25）日聖誕節天氣好轉，不僅氣溫回升，降雨也明顯趨緩，各地太陽也有望露臉；至於「帕布颱風」（國際命名：Pabuk）路徑對台灣無影響，並且會逐漸減弱為熱帶性低氣壓再消散，12月25日今天的天氣，氣象署說明，南方雲系的雨勢在昨（24）日晚間漸漸趨緩，；氣溫則較為舒適，北部、東北部15至23度，中部16至25度，南部17至26度，東部18至24度，東南部19至25度。環境部指出，今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物容易累積；夜晚苗栗至高雄容易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。12月26日明天的天氣，氣象署提及，明天新一波冷空氣來襲，強度處於東北季風，，北部、東北部16至21度，中部16至24度，南部17至26度，東部19至23度，東南部20至24度，桃園以北、東半部、中南部、澎湖降雨機率提高。週五冷空氣達到大陸冷氣團等級，，週六和週日清晨氣溫最低，局部空曠地區將會出現10度以下低溫。