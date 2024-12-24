我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府於今（24）日召開「元旦總統府升旗典禮暨元旦總統府大開放」記者會，將以「台灣智造．迎向未來」為主題，當天將開放民眾入場，並於南北院及迴廊設置市集，販售夜市小吃香腸、杏仁茶等產品，另將於大禮堂播放台灣經典動畫電影《魔法阿嬤》，此外當天入府將可獲得限量版總統府紀念版乖乖，數量有限，送完為止！總統府今日召開記者會公布元旦當天活動，說明當天凌晨4時30分將開放民眾進場參加元旦升旗典禮，活動演出團體包括，莊敬高職樂儀旗隊、黑袍樂隊與回收先生；府前廣場部分，於上午6時揭開序幕，除國軍三軍樂儀隊操演外，總統賴清德、副總統蕭美琴將在6時21分到場，預計在27分舉行升旗典禮，總統則在34分上台致意。在「總統府大開放」部分，中華文化總會將在南北院與迴廊設置市集，而現場販賣包括香腸、杏仁茶等產品，另「超台漫特展」所展現並販售台灣漫畫《用九柑仔店》、《魔法阿嬤》。本次文總也與國軍《青年日報》共同開發IP「柴小寶」，於現場販售「陸海空儀隊三柴公仔」，整組限量114套。此外在大禮堂播放台灣經典動畫電影《魔法阿嬤》，將開放民眾報名參加，另有建築講座、台灣未來講座與民主未來講座，當天入府將可獲得限量版總統府紀念版乖乖，數量有限，送完為止。