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今天有媒體報導，台中市信賴台灣之友會幹部日前參訪總統府時，總統賴清德對眾人說「你們看欣純人在這裡，就是很好的選擇，很優秀！」似屬意她參選下屆台中市長。何欣純今透露，那是一個多月前的事，當時總統對她說「要多加油」，旁人建議總統快點決定2026人選。她認為另一立委蔡其昌也很優秀，相信以總統的高度，一定會全盤考量。下屆台中市長選舉，綠營以現任立委蔡其昌與何欣純的討論度較高，何欣純勤於跨出自己的立委選區，爭取曝光度；蔡其昌近來致力職棒事務，擁有全國知名度。今（24）日有媒體報導，何欣純日前和台中市信賴台灣之友會重要幹部一起到總統府，獲得賴清德的肯定；何欣純也證實，2026台中市長一役，民進黨不會辦理初選。何欣純今天表示，上個月總統賴清德邀請各縣市競選團隊幹部參觀總統府，參訪名單裡並沒現任立委，她接到總統府資政沈國榮、行政院顧問林戊坤的電話邀請，由於人在立法院開會，距離總統府很近，因此在中午前趕到。她向媒體證實，賴清德一見到她先說「欣純要多加油」！信賴台灣之友人士馬上追問並且建議總統，什麼人要選2026年應該快點決定，賴清德馬上回說「你們看欣純人在這裡，就是很好的選擇，很優秀，大家要知道。」對於2026大選，何欣純強調絕對遵守黨中央提名的時程及機制，「以賴總統的高度，我相信一定會全盤考量，推出各縣市最強的人選，贏回2026這一戰」，自己也會做最周全準備。她同時推崇蔡其昌是非常優秀的人選，也是她的好大哥、最強的職棒會長，這次世界12強棒球台灣贏得世界冠軍，令人非常敬重。