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鏡週刊再爆料柯文哲卸任臺北市長前快閃考察新加坡，疑似在該國密會沈慶京並交付賄款，前民眾黨竹縣黨部執行長林冠年今（24）日揪出當時柯市府的新加坡考察報告內容竟出現「與布拉格簽署姊妹市協定」，可能出自當時發言人陳智菡手筆的考察報告疑似複製貼上、敷衍交差。柯文哲遭爆在2022年年底卸任臺北市長前10天快閃新加坡2天考察，林冠年今上《狠狠抖內幕》帶著柯市府當時的考察報告，揪出這份網路上就可以找到的文件居然出現一嚴重不一致之處：到新加坡考察卻與布拉格簽署姊妹市協定？林冠年秀出截圖，該報告除詳列15名隨同人員，且「由於時間緊湊，下午抵達新加坡後，立即進行參訪」，其中任務包括：「考察當地市政建設、經貿科技創新、文化藝術、電子化政府等領域發展經驗，並正式與布拉格簽署姊妹市協定，締結為姊妹市。」內容疑似複製貼上布拉格考察報告，林冠年質疑該考察團做事隨便，根本無心考察，怒揪陳智菡出來負責。