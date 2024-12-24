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韓國最大在野黨共同民主黨今（24）日稍早宣布，將對代理總統職權的國務總理韓悳洙展開彈劾程序，不過，彈劾代理總統的主張引發爭議，共同民主黨因而遭受不少批評，共同民主黨傍晚改口表示將推遲彈劾韓悳洙的提案，等到26日觀察憲法法院法官任命案的結果再決定下一步行動。根據《韓聯社》報導，共同民主黨的國會黨鞭朴贊大今日表示，即刻針對代行總統職權的國務總理韓悳洙啟動彈劾，主要理由是韓悳洙不願意頒布國會先前通過的《金建希特別檢察法》和《內亂特別檢察法》。按照韓國法律，國會通過立法後，《金建希特別檢察法》和《內亂特別檢察法》的總統頒布期限是1月1日，但共同民主黨要求韓悳洙今日就要頒布，在韓悳洙拒絕後，朴贊大宣布啟動彈劾。不過，彈劾韓悳洙是否擁有足夠的正當性掀起爭議，即使在共同民主黨內也有不同的聲音。最終朴贊大在傍晚時宣布推遲韓悳洙的彈劾案，將待到26日觀察憲法法院法官任命案的結果，再看看是否要提出彈劾。朴贊大表示，「決定再給韓總理一次機會」，希望韓悳洙做出能夠「終止內亂」的正確決定。對於共同民主黨揚言彈劾韓悳洙，《朝鮮日報》社論嚴厲批評，認為共同民主黨無視1月1日的法定總統頒布法案期限，強行要求韓悳洙於今日就要頒布，本身就是對憲法的不尊重，而要求不果便威脅發動彈劾更是不恰當的行徑。