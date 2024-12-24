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韓國少子化、老化等人口問題嚴峻，新生兒數量遠不及老化人口，如今更正式邁入超高齡化社會。據官方數據顯示，截至23日國內登記居民中，65歲以上人口比率已超過20%，等於每5個人當中，就1人為高齡者。根據韓聯社等媒體報導，韓國行政安全部24日發布數據顯示，截至23日，65歲以上戶籍人口為1024萬455萬人，在其5122萬1286人總人口中，佔比20%。據聯合國劃分標準，65歲以上人口佔比為7%以上即為高齡化社會，14%以上為高齡社會，20%以上為超級高齡社會。韓國65歲以上人口從2008年的10.02%逐年增至今年1月的19.05%，並在23日時超過20%。以性別來看，65歲以上人口中女性佔比22.15%，高於男性的17.83%。至於地區分布，首都圈65歲以上長者在總人口中佔比17.7%，非首都圈則占22.38%，非首都圈多出4.68%，其中全羅南道以27.8%比率最高，其次為慶尚北道（26%）、江原道（25.33%）、全羅北道（25.23%）、釜山（23.87%）、忠清南道（22.23%）。首爾市以19.41%排名第10，最低則為世宗市11.57%。造就如此趨勢是由驚人的低生育率所造成。據法新社報導，韓國政府已投入數十億美元「催生」，首爾當局最近提供凍卵補助，作為鼓勵民眾生育的部分努力。但未能取得預期成果，預計到2067年，韓國人口將降至3900萬，屆時人口年齡中位數將為62歲。