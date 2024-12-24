台灣知名連鎖店「鬍鬚張」又要漲價了！稍早鬍鬚張宣布，受到原物料高漲及人力薪資攀影響，決定將5項產品價格調漲，平均調整幅度為5.8%，其中招牌的「魯肉飯便當」將從現行價格80元漲5元變85元，漲幅約6.2%。

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鬍鬚張表示，原物料高漲及人力薪資攀升，考量整體營運策略，為提供優質的服務與餐點品質，照顧每一位員工，審慎評估後，才決定調漲價格。

▲鬍鬚張表示，品牌嚴選台灣豬肉食材，拒絕使用含有萊克多巴胺等瘦肉精的肉品，目前也已取得台灣豬證明標章。（圖／業者提供）
▲鬍鬚張是台灣最具知名度的連鎖小吃店。（圖／業者提供）
鬍鬚張漲價幅度一次看

魯肉飯便當80元漲至85元，漲幅6.2％。
唐山里肌豬排便當119元漲至125元，漲幅5.0%。
唐山里肌豬排單點90元漲至95元，漲幅5.5%。
玉米濃湯65月元漲至69元，漲幅6.1%。
老皮嫩肉31元漲至33元，漲幅6.4％。

其餘產品維持原價。

▲鬍鬚張頻頻漲價卻沒倒？網友列出四大優勢。（圖／記者甘偉中攝影）
▲鬍鬚張創立於1987年，隨後將版圖逐步擴展到全台灣，不過從2017年開始，店內的品項就開始陸續漲價。（圖／NOWnews資料照）
事實上，鬍鬚張創立於1987年，隨後將版圖逐步擴展到全台灣，不過從2017年開始，店內的品項就開始陸續漲價，鬍鬚張前一次漲價是在今年2月份，當時漲價的品項為「雞腿便當」由130元漲為135元，「紅糟豆乳腿排便當」由110元漲至115元。

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