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▲鬍鬚張是台灣最具知名度的連鎖小吃店。（圖／業者提供）

▲鬍鬚張創立於1987年，隨後將版圖逐步擴展到全台灣，不過從2017年開始，店內的品項就開始陸續漲價。（圖／NOWnews資料照）

台灣知名連鎖店「鬍鬚張」又要漲價了！稍早鬍鬚張宣布，受到原物料高漲及人力薪資攀影響，決定將5項產品價格調漲，平均調整幅度為5.8%，其中招牌的將從現行價格80元漲5元變85元，漲幅約6.2%。鬍鬚張表示，原物料高漲及人力薪資攀升，考量整體營運策略，為提供優質的服務與餐點品質，照顧每一位員工，審慎評估後，才決定調漲價格。80元漲至85元，漲幅6.2％。119元漲至125元，漲幅5.0%。90元漲至95元，漲幅5.5%。65月元漲至69元，漲幅6.1%。31元漲至33元，漲幅6.4％。其餘產品維持原價。事實上，鬍鬚張創立於1987年，隨後將版圖逐步擴展到全台灣，不過從2017年開始，店內的品項就開始陸續漲價，鬍鬚張前一次漲價是在今年2月份，當時漲價的品項為「雞腿便當」由130元漲為135元，「紅糟豆乳腿排便當」由110元漲至115元。