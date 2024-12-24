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新版《財政收支劃分法》立院三讀通過，預估影響中央政府3753億元。然而，行政院今年預估針對台電編列2000億元的撥補預算。經濟部長郭智輝坦言，撥補預算預估也會受到影響，但對於電價是否因此調漲，還是要回到電價費率審議會來判斷。台電近年受到國際價格高漲，又為了執行控制國內物價政策因素，被迫吸收許多成本。據台電最新財報，台電今年1至10月虧損為222億元，累積虧損達4041億元。對此，行政院連年為台電編列預算增資、撥補，今年初通過1000億元撥補，明年也編列1000億元預算撥補，目前合計2000億元撥補預算都在立法院審查。然而，如今新版《財劃法》三讀過後，中央政府出現收支大幅度減少，可能也影響到政府編列預算撥補台電的可行性。而之前無論台電曾表達，如果可以爭取到2000億元撥補預算，有機會2年內不漲電價；郭智輝也曾賭上烏紗帽，說如果2000億到位還漲電價就下台。如今撥補預算可能生變，是否等於台電明年將面臨調漲電價壓力？郭智輝表示，假設性問題不太好回答，因為電價不是經濟部決定，而是電價審議會決議。但經濟部立場就是希望台電可以努力營運，不要產生虧損，「如果你不給（撥補預算），它（台電）就只有努力而已」，但時候漲不漲價就看社會的關心，給台電2000億元，就會承諾努力達到目標。