我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年即將結束，全球航運在受到新冠疫情、供應鏈罷工干擾等衝擊後，專家指出明年全球航運業最大的「黑天鵝事件」則將會是勞資鬥爭，尤其在美國總統川普一月上任後，他的立場預期將進一步增加勞資談判與協議難度。全美罷工潮持續升級，美東碼頭工人今年十月發起罷工，最終以國際碼頭工人協會和資方美國海運聯盟達成協議，調高漲薪幅度為62%後，罷工威脅暫告一段落，然而罷工暫停至2025年1月15日，只是為了讓雙方有更多時間談判新合約，要求碼頭工人即刻返回工作崗位，雙方仍舊未對港口自動化問題達成共識。CH Robinson羅賓遜全球物流總裁尚特（Mike Short）指出，「我們已經在幫助托運人為美國港口1月可能的罷工做好準備」，並強調仰賴即時庫存模式的行業如汽車、製藥業等，應提前實施應急計畫，並為2025年可能的更多勞資糾紛做好準備。航運巨頭馬士基（Maersk）也警告客戶，隨著1月15日的期限逼近，應在任何中斷發生前，提前將貨櫃從港口移走，以避免碼頭關閉導致的物流中斷。在薪資協議取得共識後，美東碼頭工人罷工如今的未爆彈是「港口自動化」問題，國際碼頭工人協會對此表示強烈反對，稱機器設備的引入將威脅工人職位，損害工人生計，並要求美國海事聯盟停止所有自動化項目以保障勞工權益；資方則認為，自動化是提升港口生產力的必然趨勢，能有效提高貨物流通速度並增強國際競爭力。然而，美國總統當選人川普近期強烈支持美東碼頭工人，並反對碼頭自動化的政策立場，使得美東碼頭工人罷工風險上升，預期可能將進一步推高運價。