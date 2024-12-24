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美國準總統川普（Donald Trump）近日放話要「拿回」巴拿馬運河，一語掀起外界關注，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）回嗆，稱運河主權沒有談判空間，會一直屬於巴拿馬。川普突然拋出巴拿馬運河議題，葫蘆裡賣什麼藥讓人難以捉摸。然而，有美國媒體爆料，川普集團被控在巴拿馬逃稅，正在與巴拿馬政府打官司，川普是否因此「隔山打牛」向巴拿馬政府施壓，引發猜測。川普近日表示，巴拿馬運河不應對美國海軍及商船收取高昂費用，稱此舉形同「敲美國竹槓」，甚至威脅若不降低過境通行費用，巴拿馬就該將運河還給美國。穆利諾則回擊表示，數代巴拿馬人為了爭取國家的主權和尊嚴，付上了生命的代價，如今運河在巴拿馬人的自主管理下，已成為不可剝奪的重要財產，且美國在1977年簽訂的條約中，已經承認巴拿馬對運河的主權，巴拿馬收回運河一事也獲得國際社會的廣泛支持，沒有談判空間。對此，美國《新聞週刊》報導指出，川普集團正因逃稅指控，與巴拿馬當局在法院展開訴訟中。川普集團涉嫌未替旗下管理的巴拿馬城酒店的營收繳納稅款，未繳稅的營收達到數百萬美元，川普集團還被指控未正確申報酒店的員工人數，短報人數藉此減少繳納社會安全金給巴拿馬政府。該訴訟自2019年至今已纏訟數年，目前仍在法庭審理中。美國政論節目主持人納瓦羅（Ana Navarro）表示，「現在你知道川普針對巴拿馬和巴拿馬運河的威脅是怎麼回事了，因為他欠了巴拿馬政府數百萬美元的稅金」。然而，《新聞週刊》報導也強調，目前沒有任何證據表明川普對巴拿馬運河的發言與集團酒店逃稅官司有關聯，不過，由於存在逃稅的指控，川普與巴拿馬當局的關係確實微妙。