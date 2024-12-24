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民眾黨市議員陳宥丞12月20日前往北檢出庭時，配戴了Meta與雷朋聯名、價值約1萬5千元的「Ray-Ban Meta」智慧眼鏡，而智慧眼鏡也因具備錄音、錄影和通話掀起外界討論。根據外媒指出，因為Meta智慧眼鏡價格比蘋果產品還實惠，這款聯名智慧眼鏡今年出貨量已突破150萬副，今年Meta智慧眼鏡相關應用程式下載量也大幅成長，顯示出消費者對這類穿戴裝置展現出強烈興趣。美國科技媒體《The Verge》統計，截至2024年5月，「Ray-Ban Meta」智慧眼鏡全球銷量突破100萬副，全年出貨量預估達150萬副。該副聯名款智慧眼鏡除了有多款鏡框樣式、鏡片類型及鏡片顏色，還能順暢適應各種亮度，在室內變成透明或淺色，在戶外完全變深，而最重要的科技功能也相當強大，由於具備攝影鏡頭、揚聲器和AI語音助手功能，讓用戶能輕鬆接聽電話、拍照和錄影。相較蘋果定價高達3500美元的Vision Pro，Meta憑藉其價格落在300至379美元區間的親民定價吸引眾多消費者的目光，Google Glass目前則因舒適性和實用性不足為人詬病。《路透》也引述消息人士說法，稱Meta計畫替旗下這款大受歡迎的產品持續推出新功能，例如有意在2025年為Ray-Ban智慧眼鏡添加新的顯示螢幕，用於顯示AI助理通知等功能、將音樂辨識應用程式Shazam增添到智慧眼鏡等。此外，高盛分析師Jack McFerran也指出，Meta智慧眼鏡相關應用程式下載量今年出現大幅增加，「Sensor Tower」數據顯示，截至今年10月為止，Meta View相關的應用程式的下載量年增超過200%，Meta技術長暨Reality Labs負責人博斯沃（Andrew Bosworth）今年12月也曾表示，2025年將是Meta旗下 VR/AR 元宇宙部門「Reality Labs」重要轉折點，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則在發表Meta旗下第一款擴增實境智慧眼鏡原型機「Orion」後，股價節節走高，身家一度達到2060億美元（約新台幣6.6兆元），首度躍居全球第2大富豪。