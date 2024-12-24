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▲宋仲基久違上廣播，跟李尚順（右）聊生活近況、宣傳作品。（圖／翻攝MBC 완벽한 하루 이상순입니다）

▲李尚順（右）的老婆李孝利直呼「我們仲基」，讓李尚順吃飛醋。（圖／완벽한 하루 이상순입니다 IG）

▲《我的大叔》是李善均的人生代表作。（圖／tvN《我的大叔》官網）

宋仲基到李尚順主持的MBC廣播節目宣傳電影《波哥大：最後的機會之地》，他向觀眾點播《我的大叔》的插曲〈大人〉，並解釋這是他最思念的哥哥李善均主演的作品，也提到再過幾天就是對方的忌日，「我真的很想他，所以選了這首歌」。提到參與節目的契機，宋仲基表示：「這是我第一次參加MBC的廣播節目，也是時隔很久再次來到廣播電台，上一次好像是《無限挑戰》的時候。聽說李尚順前輩開始主持新節目，所以想趁這次電影宣傳時見見前輩，而且我本來就喜歡廣播，以前的夢想是成為廣播DJ，這次也算是來實現我想做的事情！」李尚順就稱讚宋仲基：「你的聲音很適合做DJ，真的是為DJ而生的聲音。」他還補充說：「我老婆（李孝利）剛剛發訊息說『我們仲基變得更好看了，她不叫你宋仲基或者仲基，而是叫我們仲基』。我還問她什麼時候開始叫『我們仲基』的。」宋仲基聽到後，也向李孝利打招呼：「姐姐，好久不見。」李尚順也問宋仲基成為2個孩子的爸爸後，心境上的變化，宋仲基回答：「有時候還是會覺得不真實，真的成為爸爸了嗎？我是真的很感謝，第一個孩子是兒子，第二個是女兒，有了兩個孩子後，幸福感不是兩倍，而是百倍、千倍。最近感覺生活非常充實，日常也充滿了滿足感。」宋仲基還透露老婆是在義大利羅馬生產，要坐月子的關係，所以他們現在分隔兩地，「我因為拍電視劇和電影、宣傳，一個人留在韓國，我們每天通話好幾次，真的很想她，特別是二寶出生後，離開韓國時，真的很捨不得」。李尚順表示支持：「現在正是孩子需要被多抱抱、疼愛的時候。不過電影也很重要，所以再辛苦也要加油。」宋仲基補充道：「因為我老婆不是韓國人，所以我們都用英語交流，但我的英文還不夠好，想要更豐富的對話時會有點沮喪，尤其是想表達某些感受但說不出來時，心裡覺得很遺憾，不過孩子們的語言能力應該會比我成長的更快。」最後，宋仲基也推薦了電視劇《我的大叔》的插曲〈大人〉，他解釋：「這是最近我開始重新看的電視劇，每個季度我都會看幾部特別喜歡的劇，《我的大叔》就是其中之一，最近又重溫了這部劇，也因為快到我最愛的李善均哥哥的忌日了，我真的很想他，所以選了這首歌。」《我的大叔》是李善均的人生代表作，這部電視劇曾獲得2019年第55屆《百想藝術大獎》8項提名，包含「最佳男主角」李善均、「最佳女主角」IU等，最終獲頒「最佳電視劇」、「最家劇本」等大獎。可惜，李善均去年（2023）爆出外遇、吸毒疑雲，承受不了輿論和酒店女敲詐勒索，於12月27日自我了斷，享年48歲，而大後天正為他的忌日。