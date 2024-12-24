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▲吳謹言和洪堯被狗仔直擊現身地下停車場，洪堯還被拍到在車內吸菸。（圖／攝影劉大錘 微博）

34歲大陸女星吳謹言先前因出演古裝劇《延禧攻略》爆紅，後續更和同劇演員洪堯假戲真愛，在今年無預警宣布閃婚，讓粉絲又驚又喜，而吳謹言明顯的孕肚也讓外界不斷質疑是否有喜，豈料，日前洪堯被大陸狗仔劉大錘直擊在車上吸菸，當時吳謹言也在車內，讓粉絲非常不滿：「細節看出來不負責！」狗仔「攝影劉大錘」今（24）日曬出直擊洪堯與吳謹言的影片，畫面中兩人現身地下停車場，一起上車後，洪堯竟點起一根紙菸開始吞雲吐霧，而這整段過程也全被劉大錘拍下，更直言：「吳謹言妳老公被罵得一點都不虧，還不趕緊讓妳老公注意一下！」畫面一曝光也掀起粉絲議論，不少網友紛紛痛罵：「正常男的都幹不出來這事兒」、「老婆懷著孕呢！還這樣嗎？忍忍那麽難嗎」、「這個男的確實從細節看出來不負責」、「老婆懷孕在車裡的密封的空間抽菸？一點都不把她倆當回事兒，無視老婆也無視孩子！」不過由於吳謹言也並未證實懷孕傳言，因此也有理性粉絲認為：「你替她委屈，說不定人家小倆口嫌你多事呢」、「她自己願意，誰也管不了。」事實上，今年34歲吳謹言和32歲洪堯，在2017年合拍《延禧攻略》時就已經傳出戀情，2020年兩人甚至爆出同居傳聞，不過當時吳謹言卻矢口否認，儘管如此，洪堯還是不慎將兩人的親密合照「手滑」上傳到社群，讓粉絲嗨翻，如今這對佳偶直奔主題，甜蜜閃婚，也讓粉絲相當祝福。