2024年世界棒球12強賽中華隊以4：0擊敗日本隊，奪得歷史性首座冠軍。球員們的傑出表現不僅在賽場上引人注目，其個人魅力也在社群媒體上吸引了大量粉絲關注，其中台灣隊長陳傑憲粉絲暴漲，高達31萬人，也是中華隊28名選手中追蹤粉絲數最多的球員。《NOWnews今日新聞》根據Instagram追蹤人數整理的中華隊球員人氣排行榜：

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1. 陳傑憲（統一獅）

位置：外野手
綽號：四爺、台灣隊長
Instagram：@hsien_1994
追蹤人數：約為38.7萬人。

2. 林家正（亞利桑那響尾蛇）

位置：捕手
綽號：Lyle
Instagram：@lyle_lin_
追蹤人數：約為16.4萬人。

3. 林昱珉（亞利桑那響尾蛇）

位置：投手
綽號：玉米
Instagram：@yulin_7_12
追蹤人數：約為16.2萬人。

▲世界棒球12強中華隊擊敗日本勇奪金牌，捕手林家正引導投手的價值在這次賽會展露無遺，在關鍵金牌戰率下從對方投手手中敲出陽春全壘打，更是中華隊奪金的重要關鍵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲世界棒球12強中華隊擊敗日本勇奪金牌，捕手林家正引導投手的價值在這次賽會展露無遺，在關鍵金牌戰率下從對方投手手中敲出陽春全壘打，更是中華隊奪金的重要關鍵。（圖／記者葉政勳攝）
4. 陳晨威（樂天桃猿）

位置：外野手
綽號：冰島貓王、貓男
Instagram：@c.c.w____98
追蹤人數：約為12.2萬人。

5. 郭俊麟（統一獅）

位置：投手
綽號：KAKU
Instagram：@kuo19920202
追蹤人數：約為11.8萬人。

6. 陳冠宇（樂天桃猿）

位置：投手
綽號：陳陳大丈夫、微笑左投
Instagram：@kuanyu1029
追蹤人數：約為10萬人。

▲郭俊麟比出「666」手勢，帶動中華隊氣勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲郭俊麟比出「666」手勢，帶動中華隊氣勢。（圖／記者葉政勳攝）
7. 江坤宇（中信兄弟）

位置：內野手
綽號：阿坤、小可愛、小可怕
Instagram：@mike20108980
追蹤人數：約為9.9萬人。

8. 吉力吉撈·鞏冠（味全龍）

位置：捕手
綽號：撈哥
Instagram：@chu_1313
追蹤人數：約為8.5萬人。

9. 戴培峰（富邦悍將）

位置：捕手
綽號：戴就捕
Instagram：@daipeifong95
追蹤人數：約為5.7萬人。

▲世界棒球12強賽，當家游擊手江坤宇攻守俱佳。（圖／記者葉政勳攝）
▲世界棒球12強賽，當家游擊手江坤宇攻守俱佳。（圖／記者葉政勳攝）
10. 潘傑楷（統一獅）

位置：內野手
綽號：PJK、潘帥
Instagram：@pan.35
追蹤人數：約為5.4萬人。

11. 林安可（統一獅）

位置：外野手
綽號：混血王子、鬼王
Instagram：@linanko
追蹤人數：約為4.7萬人。

隨著中華隊奪冠，球員們的社群媒體影響力持續攀升。其中，隊長陳傑憲不僅在場上表現出色，榮獲賽會MVP，其Instagram追蹤人數也位居全隊之首，展現了強大的個人魅力和影響力。此外，根據大聯盟官網記者Michael Clair的評選，陳傑憲被列為12強賽最受喜愛的球員第一名，左投手林昱珉則名列第5，進一步印證了他們在國際賽場上的人氣與實力。

▲世界棒球12強中華隊三壘手潘傑楷優異表現，擄獲不少粉絲。（圖／記者葉政勳攝）
▲世界棒球12強中華隊三壘手潘傑楷優異表現，擄獲不少粉絲。（圖／記者葉政勳攝）

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