我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕今（24）日在臉書發文力挺老公王兆杰，回應先前在101點燈放閃一事，表示是為了感謝先前老公金援力挺。（圖／賈永婕的跑跳人生 臉書）

▲賈永婕回應多項爭議，表示自己問心無愧。（圖／賈永婕的跑跳人生 臉書）

50歲的藝人賈永婕今年無預警接下台北101董事長一職，沒想到上任後爭議不斷，不僅被爆「不當開除員工」，日前更因在101上點燈而挨轟公器私用。對此各黨派立委於昨（23）日質詢時紛紛對賈永婕的各項爭議表達關切，對此賈永婕今（24）日稍早在臉書上發布千字文嗆聲，「我覺得問心無愧！」回顧賈永婕種種爭議，在她於今年9月3日上任101董事長一職後，至今113天爆出多起風波，不僅被踢爆「不當開除員工」，還因為日前在101上點燈「德杰集團 永婕同心」，放閃老公王兆杰，挨轟公器私用，近期更是搶先在個人粉絲專頁上曬出101跨年煙火影片，再度遭批「行銷個人優於101」、「程序不正當」。對此賈永婕今天稍早在臉書發文反擊，指出會有點燈「永婕同心」一事，是為了感謝老公無償提供大谷翔平棒球展品協助在台北101展出，「他個人標購收集大谷的棒球展品，現場的3簽名球衣，簽名球，帽也都是他從海外緊急標購的！」更強調這些展品加總的費用超過7位數，表示自己問心無愧：「讓老公的公司在這個活動廣告文字內容置入我的名字，我覺得問心無愧！」至於將101宣傳跨年煙火的影片放置於個人臉書的爭議，賈永婕則回應：「接任後我的做法就是把我個人粉專提供給101來宣傳，鼓勵團隊宣傳要多方嘗試，用有趣創新的方式與年輕人互動。」更提及去年101粉專僅有1.2萬的點閱，表示創新作法絕無不妥：「這打破常規的宣傳，效果超好的，目前已經100萬觀看！況且我把開記者會的預算錢省下40、50萬，只花了1萬元。」賈永婕更痛批，先前有媒體指控她公主病，動動手指頭就要花1萬元，對此她也砲轟：「動手指當然不用花錢，但是我請到的是專業的團隊來後製剪接難道不給錢嗎？為什麼沒有搞清楚事實的真相就要隨便亂發文批評，這不是媒體霸凌什麼才是霸凌？我發現我不是公主病，我應該是歐巴桑病，因為我太愛精打細算了，請問這樣有錯嗎？自肥了嗎？」對此網友的討論也相當熱烈，紛紛在底下留言替賈永婕加油打氣：「不畏懼的往前衝，就很讓人佩服了」、「喜歡堅持做對的事的人加油保持下去」、「當創新遇見固化，通常都會有磨合期跟行政包袱，但賈董直接就『創下去』了，這個回應這麼瘋，真的是很屌的行動派」、「覺得您光應付這些事就多夠煩了還能把101弄的那麼棒，EQ真高！佩服佩服！」