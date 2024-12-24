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▲吉力吉撈·鞏冠在基隆的演唱會上開唱，展現音樂方面的才華。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲幽靈水晶也在基隆的演唱會上開唱，現場氣氛很熱烈。（圖／基隆市文化觀光局提供）

為慶祝基隆設市100年，市長謝國樑特別與世界棒球賽12強中華隊成員之一吉力吉撈·鞏冠出席「基隆100 迎繽萬千 基隆好事年終演唱會」，吉力吉撈·鞏冠也自彈自唱兩首歌曲，展現對音樂的熱愛。本次活動吸引數萬名民眾到場參與這場歲末狂歡的音樂盛會，「公主」戴愛玲在體感溫度趨近於0度的情況下演唱，依舊熱情洋溢，卻笑言想趁空檔到廟口夜市嚐美食，聽得台下觀眾都舉手想當她的美食導遊。本次活動的重量級嘉賓–世界棒球冠軍強打吉力吉撈·鞏冠一登場立即引爆全場熱情，他不僅分享了奪冠背後的心路歷程，更首次在基隆舞台上展現熱愛音樂的另一面，贏得現場觀眾熱烈掌聲。近期組成GX限定組合的鼓鼓呂思緯和蕭秉治、戴愛玲、舞思愛、好樂團、許哲誠、幽靈水晶和原子少年Saturnday等多位重量級卡司隨後陸續登場，現場氣氛越來越嗨，觀眾也陶醉其中。戴愛玲除了精彩歌舞表演外，盛讚基隆真的好美，演出當天氣溫雖是10度左右，體感溫度卻趨近於0度，她對台下觀眾喊話道：「天氣這麼冷，演出前還飄著雨，謝謝大家的熱情尖叫聲和支持。」又特別提到：「特別是那位說要去買鍋貼的歌迷，哈哈，當下真的差點想跟你一起衝去排隊了！」她認為基隆幾乎已與美食劃上等號，一聽到「基隆」就會流口水，想要趁空去廟口夜市好好逛一下，讚嘆：「尤其你們推薦的那些美食，有些我都還沒有嚐試過耶，怎能放過？」她現場徵求當地美食導遊，居然幾乎全場都舉手，不由得笑著宣布：「那戴愛玲美食團出發嘍。」「基隆好事年終演唱會」透過音樂這座橋樑，將基隆的歷史與未來串聯，期待未來這座城市的魅力能在全台甚至亞洲閃耀，迎接下一個百年的美好時光。