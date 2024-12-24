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▲歲末最殺促銷 日曜天地20大國際品牌2折起，單雙鞋款最低690元就能入手。（圖／日曜天地提供）

▲運動服飾、鞋包及各種運動週邊商品配件，走一趟日曜天地OUTLET，就能輕鬆找到喜愛商品。（圖／日曜天地提供）

歲末年初，台中日曜天地OUTLET27日起將推出全民運動月活動，邀全民一起來運動。業者表示，運動要裝備，日曜天地匯集ADIDAS、NIKE、New Balance、PUMA、SKECHERS、CONVERSE等20大國際品牌，從運動服飾到鞋包配件，應有盡有，方便一站購足。由於是年未最強促銷，祭出最低2折起，還有多款990元，千元有找限量商品，滿足全齡層需求外，還能省荷包。隨著運動風潮持續不斷，運動機能、運動休閒等類型服飾，成為消費者衣櫃中不可或缺的時尚單品。日曜天地瞄準商機，27日起至2025年1月13日，前後18天推出「全民運動月」，專為熱愛運動與時尚的消費族群打造，不僅有戶外運動鞋款及服飾配件，更有跑步、健身、瑜伽等多場景所需配件等。此次，全民運動月總計匯集20大國際品牌，包括ADIDAS人氣運動套裝、NIKE經典鞋款、更有近年引起年輕人話題New Balance、知名韓星代言運動時尚PUMA、SKECHERS、CONVERSE等，涵括運動服飾、鞋包及各種運動週邊商品配件，走一趟日曜天地OUTLET，就能輕鬆找到喜愛商品。台中日曜天地OUTLET以全年最超值的優惠價格與充足貨源，迎戰年末購物季，打造最完整的運動商品陣容，從跑步、瑜伽、重訓到日常休閒穿搭需求等配件，一應俱全，方便消費者過年前，皆能購得最超值的運動配件商品，一起加入運動行列，享受健康生活之餘，也能省荷包！