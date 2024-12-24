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日本流感大爆發，日本全國9日至15日總計有71萬人罹患流感，就連愛子公主也中鏢，專家提醒，這波流感高峰期可能落在一月。根據《NHK》報導，日本國家傳染病研究所數據顯示，截至15日，全日本約5,000家醫療機構報告的流感患者人數為94259人，比前一周增加了約5萬人。全日本患者數估計約71.8萬人，比前一周增加了一倍多。平均每家醫療機構就診人數為19.06人，較更前一週增加。日本感染症學會流感委員會（日本感染症学会インフルエンザ委員会）委員長、倉敷中央醫院副院長石田直提到，在新冠病毒流行的過去幾年裡，感染流感的人很少，所以他認為今年有許多人沒有免疫力，容易受到感染。石田直推測，流行高峰預計落在明年1月，如果有咳嗽症狀，建議勤加洗手並戴好口罩，疫苗是有效的對策，如果還有時間，尚未接種疫苗者應考慮接種疫苗。日本宮內廳昨（23）日也宣布愛子公主確診流感，透露她22日晚間出現高燒、咳嗽等症狀，23日早上確診A型流感，預計將休養到27日。