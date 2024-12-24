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搭乘飛機時能否放倒椅背，一直是社群網路上爭論不休的話題，而現實生活中因乘客傾斜椅背而引發爭執也是屢見不鮮。美國有一間企業發起「做正直的事」請願，要求所有人自發停止在搭機時放倒椅背，短短時間獲得近20萬人連署，引發熱議。根據《CNBC》報導，美國傢俱公司「La-Z-Boy」於11月底發起請願，懇求所有乘客「做正直的事」，強調雖然座椅設計有傾斜的功能，但「你可以這樣做，並不意味著你應該這樣做」，呼籲人們於搭機時不要傾斜椅背。截至本週一為止，已獲得超過18萬6000人連署。La-Z-Boy是間以製作豪華大躺椅而聞名的傢俱公司，因此這項活動其實是一種另類操作的社群宣傳手法，藉此吸引人們對豪華大躺椅的關注。然而，搭機時能否放倒椅背確實是能迅速吸引現代人注意的一個話題，而且兩派主張都有許多人支持。報導指出，由於航空公司不斷縮小座位間距，加上乘客人數不斷增加，能否放倒椅背的爭論顯得越來越尖銳。然而，大多數航空禮儀專家都認為，這問題沒有標準答案，要視情境而定，乘客之間應該互相尊重彼此的需求。