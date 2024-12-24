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立法院會今（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘甚至帶頭封殺自家被提名人劉靜怡，表示她過去一路罵民進黨，甚至羞辱王義川，任何人投給她就開除黨籍；對此，國民黨立委柯志恩表示，劉靜怡曾罵綠委王義川｢蠢到爆表」，「真是一語說出全民的心聲！」柯志恩今（24）日在臉書發文表示，「有沒有看錯？！民進黨自己封殺賴清德提名大法官人選，反了、反了！這到底在演哪一齣？」繼上週五表決大戰，民進黨立委有人翹班、落跑，事後被質疑綠委嘴巴｢說反對」選罷法和財劃法修法，實際骨子並非真的反到底，畢竟有些區域立委也擔心自己被罷免，只是因賴清德下令阻擋，不得不給總統一個面子，也累績朝野的相罵本。柯志恩驚呼，沒想到今天大法官同意權投票，當民眾黨決定投給劉靜怡時，民進黨居然投下反對票，「這是綠委們公然打臉賴清德嗎？」柯志恩質疑，民進黨反對賴清德的名單，到底是因所提人選充滿酬庸、或派系擺不平，名單難看不符外界期待，綠委自己投不下去，故意送給藍白反對，「這是借刀殺人之計？」；但發現白營要投給劉靜怡時，隨即迅速變臉、投下反對，「原因是劉靜怡罵了王義川『蠢到爆表』，還說這是她的真心話！」柯志恩表示，為避免王義川真的成為「劉大法官」認證的「蠢到爆」，所以民進黨為替王義川出口氣，不惜封殺劉靜怡，「結果就是讓總統名單一個都過不了嗎？全黨護一川，民進黨永遠幫派式的權鬥，不依政黨政治的運作規則，如此治國方式，焉能不錯亂？然而，劉靜怡的『真心話』，真是一語說出全民的心聲！」