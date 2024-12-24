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立法院會今（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；對此，粉專《政客爽》表示，封殺劉靜怡形同打臉賴清德，此舉也「讓青鳥們情何以堪」。粉專今（24）日在臉書發文表示，「賴清德打臉自己、照亮台灣！」民進黨團集體對賴清德提名的大法官人選劉靜怡投下反對票，形同打臉所有上街反憲訴法的青鳥、打臉賴清德。粉專質疑，「民進黨這樣投票，讓前幾天靠腰藍白癱瘓憲法法庭的青鳥情何以堪？封殺劉靜怡是要癱瘓憲法法庭嗎？承認賴清德提名的大法官有問題？」貼文一出，網友也紛紛留言表示，「笑死！連豢養的狗都咬主人！」、「哈哈！賴清德在民進黨內比不上王義川」、「霸道賴帝淫威之下，大臣也造反囉」、「青鳥連續哭暈在廁所好幾天」、「民進黨要青鳥在外面哭天喊地，結果自己跑票」。