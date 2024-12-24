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▲阿源（右）因為「放對位置」，潛能獲得發揮，已成為小滬春餐點部的快手，（圖／台中勞工局提供）

▲阿源（右）如今擀皮、包餡都難不倒他。（圖／台中勞工局提供）

近年來，台中市企業對進用身心障礙員工越來越認同。勞工局長林淑媛表示，據市府勞工局統計，截至9月底，全市公私立單位進用身障者比率達153.5％，有不少企業力挺弱勢超額進用。位於崇德路小滬春餐廳，就因企業主王小英堅信「放對位置」，人人都能成為職場達人，10名員工中有6名是身障者，由於適才適用，員工都能在職場大展身手穩定就業。林局長說明，政府頒布實施「身心障礙者權益保障法」，其中為擴展身心障礙者就業機會，訂有義務單位應定額進用身心障礙者的規定。台中市截至今年9月，全市進用比率達153.5%，顯示企業大多能維護身障者權益，不僅是定額進用義務單位依規進用，進而超額進用，更有不少是規模尚未達法定要求的非義務單位，也提供了身障者工作機會，小滬春便是其一。勞工局表示，小滬春餐廳從4年前創立新品牌時，進用第一位自閉症員工開始，便開啟了與身障者及弱勢族群的緣份。支持性就服員張羚湘說，小滬春只是家小餐廳，內外場員工10餘人，尚未達到依規進用身障者門檻，但4年來，小滬春對上門求職的身障者卻從不設限，包括自閉症、過動兒、智能及視覺障礙等，各種障礙類別都有，並秉持「放對位置」，適才適用，給他們發揮潛力舞台。「生意再好，人潮再多，都不用擔心碗盤供應不及！」王小英憶及首次進用身障者的經驗，因自閉症的固著性特質，不順心就尖叫，光是洗碗動作，足足培訓2年才穩定下來，如今宛若洗碗達人，自創碗盤分類的優化清洗流程，提升工作效率。對於另一位自閉症青年阿源，王小英也十分包容，現年27歲的阿源，父母百般呵護，2年前經由勞工局輔導，在小滬春當廚務助理。就服員張羚湘表示，這是阿源出社會的第一份工作，因障礙特質、人際互動限縮等不利因素交疊，阿源媽媽希望先從半職做起，王小英二話不說幫他調整工時。對於阿源的培訓，就服員與師傅手把手教導製作餐點的方式，也利用情境演練引導阿源表現合宜的職場禮儀，3個月後阿源獲得肯定，也願意挑戰全職工作，天天開心上班去。2年多來，阿源因為「放對位置」，已成為小滬春餐點部的快手，包的小籠包，精準維持26公克、18摺，速度又快。阿源在餐點部找到自己的價值，連媽媽都從阿源每天早上那聲「我去上班了」，聽出阿源滿滿的自信與成就感。王小英說，「給他們機會，擁有創造自我價值的舞台」。4年多來，小滬春內場大多維持3-5名身障員工，由於適才適用，且彼此友善彷如家人，他們多能穩定就業。最重要的是，在工作中，他們成為勞動付出者，體認存在價值，也從中獲得肯定與成就感。勞工局補充，身心障礙者支持性就業服務主要為協助身障者媒合工作機會並提供職場輔導，如有相關需求者，請洽台中市勞工局福利促進科04-22289111轉35400洽詢。