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立法院今（24）日行使大法官同意權投票，包括正副院長以及5名大法官共7名被提名人，都未獲立院通過，其中最特別的是台大國發所教授劉靜怡，雖獲民眾黨支持，但卻被民進黨封殺。民進黨團總召柯建銘批劉靜怡羞辱民進黨立委王義川，劉靜怡在臉書要求總統賴清德出面說明。劉靜怡今天僅獲民眾黨8票同意票，藍綠立委合計105票全數反對。友人幫劉靜怡抱屈，賴清德提名後卻未獲執政黨支持，這樣的票數根本是羞辱人。柯建銘則說，是因劉靜怡一路罵民進黨，民進黨無法支持。再確定未獲通過後，劉靜怡先在臉書說，他會繼續做自己，要好友別擔心。並開始轉發好友對此事的評論。接著劉靜怡再喊話賴清德，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了。」他也強調，「我已經沒有任何牽掛了」。