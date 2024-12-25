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立法院24日行使大法官同意權投票，包括正副院長以及5名大法官共7名被提名人，都未獲立院通過，其中最特別的是台大國發所教授劉靜怡，民進黨團決議封殺，不幫賴清德背書，賴清德也只能接受。執政黨立委反對總統提名人選相當罕見，不過也非首次，2014年7月，藍綠曾聯手狠刷11位時任總統馬英九提名的監委人選。2014年7月29日，馬英九提名包含正副院長在內的27名監委，在立法院行使同意權投票時，包括程仁宏、薛春明、李炳南、康照洲、許文彬、沈美真、施鴻志、王惠珀、余騰芳、范良銹、許國文，共11人遭到否決，比例超過4成。之後馬英九雖再補提名11人，但立法院也未再行使同意權，一直等到接下來的總統蔡英文，才又提名11席的缺額監委。不過當時馬英九任期已到末年，且遭逢太陽花學運衝擊剛結束，馬英九政權已岌岌可危，2016國民黨就在大選慘敗，讓民進黨首度完全執政。如今賴清德才執政7個月，立院黨團就與總統兼黨主席不同調，是否代表賴清德權威遭挑戰、民進黨也將鬧分裂危機？將是未來政壇關注焦點。