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▲張柏芝單靠直播就賺進4億台幣，讓人嘖嘖稱奇。（圖／張柏芝 微博）

來自香港的實力派演員張柏芝，過去曾因電影《喜劇之王》、《忘不了》而爆紅，後續和謝霆鋒於2006年結婚，兩人共同育有2子，但兩人的婚姻僅維持5年就宣告破局，而張柏芝在去年8月因健康亮紅燈而停工，淡出演藝圈1年多，近期竟驚喜復出，更展現超強吸金能力，用短短兩小時的時間直播，就賺進破4億台幣的超狂業績。據悉，張柏芝近期參加一場中國直播產品活動，直播短短2小時，就轉進破億港幣（約新台幣4.19億元）的超狂業績，讓人見識到她的市場號召力，被封為「吸金女王」。至於張柏芝淡出螢光幕1年，被媒體問到會不會擔心粉絲流失，她則正面喊話：「女人要有自信！」雖然近年張柏芝近年來力拚朝大陸發展直播工作，但她在影壇卻仍具影響力，據悉曾有多位片商紛紛向她拋出橄欖枝，期盼她能回歸大銀幕，不過似乎屢遭拒絕，而過去一直十分看好她的導演王晶也坦言曾試圖邀請她合作新電影，但卻因聯絡不上而改請張雨綺接演，可見柏芝儘管淡出演藝圈，但在影壇中仍非常有人氣，依舊是眾多劇組力邀的明星之一。