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鈴木一朗。（圖／Capture@ 蓋艾傳媒提供）

日本傳奇球星鈴木一朗於2025年入選美國棒球名人堂「古柏鎮」，似乎已成定局。近期MLB官方網站進行統計，55名來自美國棒球記者協會的專家對於「一朗是否能以滿票入選名人堂」這個問題進行投票，結果竟有30人認為他無法達成這一成就。MLB官網於24日發表了一篇名為《鈴木一朗能否滿票入選名人堂？專家們這麼說……》的文章。文章指出：「當2025年1月21日（台灣時間22日）名人堂入選者名單公布時，對鈴木一朗入選的質疑聲幾乎不存在。真正的問題是，他能否成為史上第2位全票入選者？」文章進一步透露，MLB官方網站對此統計相當謹慎，當他們向55名向來自其他媒體的專家們進行了問卷調查時，問題並非是「鈴木一朗是否值得全票入選」，而是要求專家們預測BBWAA（美國棒球記者協會）記者的投票結果。調查結果顯示，認為他能獲得全票入選的有25人，而認為他不能的有30人，機率約為45.4%。該篇文章作者Paul Casella稱：「一朗當然有資格與Mariano Rivera比肩。這位水手隊的傳奇人物是棒球史上最優秀的打者之一，儘管他直到 27 歲才加入 MLB，但仍躋身3000安打俱樂部。他的生涯打擊率為3成11，並保持美國職棒大聯盟單季安打記錄。在進入美國職棒大聯盟之前，就已在日本職棒中打出1278 支安打，其職業生涯美日通算安打總數為驚人的4367支。」可是Derek Jeter、Ken Griffey Jr.、Tom Seaver、Nolan Ryan等名將也都有這個資格，但最終這些人雖有98%以上的高得票率，但然無法達成全票成就，Jeter當年甚至只差一票，更顯現出全票名人堂的難度。參加過MLB並累積10年以上比賽經驗的退役球員，在退役後第5年獲得候選資格。入選與否由連續10年以上隸屬於美國棒球記者協會的記者進行投票決定。每名記者最多可以為10位候選人投票，獲得總票數75%以上支持的候選人即可入選。