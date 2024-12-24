我是廣告 請繼續往下閱讀

▲班艾佛列克（左）在珍妮佛羅培茲身旁，總顯得疲憊，並不是真正的開心，據傳珍妮佛對他的控制欲很強，讓他吃不消。（圖／美聯社／達志影像）

▲班艾佛列克（左）離婚，據傳最好的朋友麥特戴蒙一直陪在他身邊，幫助他走出陰影。（圖／美聯社／達志影像）

高大帥氣、向來女人緣不差的班艾佛列克，在與珍妮佛羅培茲離婚後，居然幾個月都沒有新的固定對象，也似乎不很著急，友人們認為他自從第2段婚姻破裂就再也沒有性生活，對此大感詫異，嘆道：「這絕對是他有生以來『空窗』最久的一次。」大家本來期望他至少有過一、兩段露水姻緣，沒想到他一碰到有機會發展親密的關係就打退堂鼓，不想要有身體上的接觸，不願意再陷入複雜的感情之中。根據歐美八卦刊物報導，班艾佛列克現在還為了珍妮佛羅培茲帶來的傷害耿耿於懷，珍妮佛在他們的這段短暫婚姻中，事事擁有主導權，總是要他配合，他剛開始還勉強自己，後來實在忍不下去，一想到可能再碰上跟珍妮佛羅培茲一樣的控制狂，他的心理陰影就揮之不去，寧可不要也不想冒險。在離婚之後，他大都是跟哥兒們相處，或是把時間留給孩子，沒有太積極想找下一段戀情，完全沒有走出來，甚至好幾個月都未曾有魚水之歡。這當然對於他的友人們是一大震撼，因為班艾佛列克始終很受女性的歡迎，他高大、英挺，身旁總是不缺對他感興趣的女子，他上一次離婚、和珍妮佛嘉納分開，就沒有讓他對再談戀愛裹足不前，不像這一次真的把他嚇到，可見珍妮佛羅培茲的「威力」有多強大，就算人已經不在他身邊，還是能讓他想到一堆交往後帶來的麻煩事就退避三舍。