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▲《聖誕老人》砸重金做特效，台灣票房還是遠低於預期，片商和院商都失算。（圖／摘自IMDb）

▲《34街的奇蹟》是美國人很熟悉的聖誕影片，拍過黑白、彩色兩個版本，彩色版在30年前聖誕檔來台上映時，賣座還是很不理想。（圖／摘自IMDb）

▲《小鬼當家2:紐約迷途記》在聖誕檔來台上映時，票房還是有不錯成績，並不比前集遜色。（圖／摘自IMDb）

每逢聖誕佳節，小朋友最期待聖誕老公公送禮物，可是大人們卻不一定愛去戲院看聖誕電影。似乎因為台灣與歐美文化大不同，聖誕主題的電影、尤其以聖誕老人為主角者，往往容易在台陷入「票房魔咒」，和歐美的賣座成績有天壤之別。備受美國民眾喜愛、曾獲奧斯卡劇本獎還兩度拍成電影《34街的奇蹟》，就曾在聖誕期間來台踢到票房大鐵板。只有劇情完全不以聖誕老人為主的聖誕片《小鬼當家》，能在台灣開出亮眼的成績。「聖誕節」在歐美文化中，就是每年年底闔家團圓的重要節目，有如華人的農曆春節，但華人區過聖誕節的風氣與習慣，畢竟和歐美大不同。早年台灣還有刻意將日期訂在聖誕節的行憲紀念日，會放假一天，大家假行憲紀念日之名，行過聖誕節之實，即便如此，台灣民眾對聖誕老人最大的印象就是「會送禮物」，而不像在歐美國家，百貨公司或購物商場會找人扮成聖誕老人、聽小朋友講過節的願望，使得多數民眾從小就對聖誕老人有一種親切感。台灣人對於聖誕老人最多就只有小時候期待收到禮物而已，對於他本身的故事並沒有很大的興趣。好萊塢片商曾經找來《超人》片集導演執導《聖誕老人》，砸下大成本，以高科技打造的「雪橇在大城市上空飛行」畫面作為噱頭，結果台灣只有聖誕節當天賣座還行，其他的日子票房和同檔其他電影有明顯的落差，原先以為片子會大賣的龍頭外片戲院飽嘗「看走眼」的苦果。後來迪士尼拍了提姆艾倫主演的《聖誕快樂又瘋狂》，描述他因為不小心弄死聖誕老人，造成身形越來越胖、長出白鬍子，接下新一代聖誕老人的棒子的奇妙遭遇，全美熱賣1億4500萬美元，使他登上一線大牌的寶座，台灣拖到隔年聖誕之前才上映，票房仍舊頗慘淡。經典的《34街的奇蹟》，從紐約曼哈頓34街的梅西百貨找來像極聖誕老人本尊的老頭扮演這個傳奇人物，雖然廣受小孩喜愛，卻因為很誠實、鼓勵他們買別家百貨的產品，遭到自家高層的不滿，又被野心人設計鬧出醜聞，必須上法庭證明「真有聖誕老人」，而從小內心陰沈的單親小女孩，也被他感動，放棄了之前一大堆偏激、負面的想法，願意相信人間有奇蹟。這個故事擺明了就是標準的聖誕主題內容，黑白舊片版拿下最佳男配角、改編劇本等奧斯卡獎，彩色重拍版在30年前聖誕節來台上映，不幸碰上科幻動作大片《星際奇兵》與哈里遜福特主演的動作鉅片《迫切的危機》，賣座數字只有這兩大強片的零頭。近3、40年來，美國聖誕片在台灣反應最熱烈的莫過於麥考利克金主演的《小鬼當家》，講述無意中被家人忽略、自己一個待在豪宅中的小男生，碰上兩個笨賊闖入，想辦法設下一堆陷阱、把他們整得七葷八素，聖誕的元素不是沒有，主線情節卻是古靈精怪的小男孩惡整笨賊，完全可以當成動作喜劇來欣賞，有如小孩版的《終極警探》，才能夠讓台灣觀眾看得拍手叫好。第一集在美國小兵立大功，台灣等到隔年春節才上映，締造出色的票房與口碑，第二集就是聖誕檔來台上映，賣座依舊熱烈，算是寶島影迷最捧場的美國聖誕名片。