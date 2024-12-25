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洛杉磯道奇隊下一個補強目標會是在游擊防區？今（24）日根據《The Athletic》的知名記者Ken Rosenthal報導，洛杉磯道奇隊有意引進聖地牙哥教士隊的明星選手金河成。這一動向浮現的原因是道奇可能不會續約外野手Teoscar Hernandez，因此將金河成作為潛在的新補強方案。此前道奇隊才傳出對於藍鳥明星游擊手Bo Bichette很感興趣，不過Rosenthal指出：「金河成可能是最引人注目的補強選項之一。」雖然道奇隊計畫將Mookie Betts轉為游擊手，降低了內野補強的優先級，但金河成卓越的守備能力仍具吸引力。如果他從右肩關節唇手術中順利康復，將能為球隊帶來重大貢獻。金河成是一名在2023年榮獲金手套獎的全能球員，因能勝任多個位置而備受好評。Rosenthal分析道：「若道奇成功簽下金河成，球隊可以在新賽季開幕時讓Betts擔任游擊手，而金河成復出後，Betts則可回到外野。金河成的守備實力與多功能性，將為道奇內野陣容增添更多深度。」雖然，金河成在2024賽季的表現不如預期。他出戰了例行賽121場比賽，打擊率僅為2成33，出壘率3成30，長打率3成70，並擊出11支全壘打，47分打點，OPS（上壘加長打率）僅達到7成00。這與他前一年的表現相距甚遠。同時，由於受到傷病影響且正處於康復階段，他或許會接受一年的短期合約，而道奇隊能提供一個理想的環境，幫助金河成重建價值。