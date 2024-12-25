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▲Gogoro可以在APP當中選擇「靜音模式」。（圖／Gogoro土城裕民門市）

開機 / 關機

馬達啟動 / 關閉

側腳架收起 / 放下

坐墊開啟 / 關閉

競速模式 / 智慧模式 / 倒車 / 電能回充

生日快樂歌 / 節日歌

方向燈 (搭載iQ 6.0 以上車款方向燈仍然會播放方向燈音效)

▲聖誕換電任務，在12/25前，只要完成一次有效換電即可在「你的 Gogoro 年度回顧」中獲得專屬聖誕頁面。（圖／翻攝官網）

隨著聖誕節的到來，Gogoro 今年又帶來小驚喜。從昨（24）日開始，不少車主發現，只要啟動或停車，車子就會播放聖誕音樂，讓許多車主感到又驚又喜。但也不是人人都愛，特殊的音樂聲，在路上太過引人注意，反而成為「i人地獄」，一啟動、一停車就尷尬癌發作，但這次根據網友透露只會「唱5次」，要不就忍一下感受一下節慶，不然也可以手動關閉。聖誕節一晚就有Gogoro車主分享，早上出門上班時，突然被車子的聖誕音樂嚇了一跳，停車後又嚇到路人，一連嚇到兩次，還意外成為整條街的焦點，雖然有點尷尬，卻也忍不住直呼：「太可愛了，早上聽了兩次，心情都變好了！」，還有人提到「剛才不小心卡歌，還請他重唱」。但這次 Gogoro 的聖誕音樂設定與往年略有不同，似乎不是無限次整天播放，而是只播放 5 次。雖然部分車主表示理解，但也有人抱怨：「為什麼要限次數？想聽一整天都不行！」有人喜歡高調的聖誕音樂聲，對於I人來說可能就有點痛苦了，甚至直言是「Ｉ人地獄」，感到困擾的車主不解「「以前可以用 APP 關掉，但更新後自動開啟，讓人猝不及防」、「是買車？還是買音樂播放器？」若想關閉 Gogoro 的聖誕鈴聲或其他音效，可按照以下步驟操作：進入Gogoro App ＞ 點擊「iQ」＞ 選擇「個人設定」＞ 將「啟用靜音模式」打勾後，當把開始與結束設定為相同時間車輛就會全日靜音，這時會關閉所有車輛音效，包含以下功能的音效：除了聖誕音樂，Gogoro 也推出了「聖誕換電任務」與「年度回顧」活動。聖誕換電任務為，12/25前到全台 GoStation 完成一次有效換電。即可在「你的 Gogoro 年度回顧」中獲得專屬聖誕頁面，為年度數據增添節慶色彩。另外2025年 1 月 1 日會推出「年度回顧」，Gogoro 將統計用戶今年的騎乘數據，包含移動距離、駕駛習慣與換電地點，製作出2024 專屬故事。