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▲LINE GO宣布會員數突破430萬名，平台整合即時機場接送、門市租車服務之外，還有剛上線的代駕以及明年1月登場的包車。（圖／官方提供）

▲LINE GO代駕一頁式車資計算機，清楚比較使用代駕和計程車費用。（圖／官方提供）

聖誕節、跨年、尾牙喝茫後該怎麼回家？除了Uber之外，還有LINE GO可以選擇！裕隆集團移動服務平台LINE GO，除了搭車服務之外，還有即時機場接送，透過租賃車，下飛機後就能馬上預約，整合多項服務，讓會員人數突破430萬，業者也喊話明年抵達500萬會員。同時公布綠能減碳車隊達5000台；在聖誕節、跨年、尾牙容易喝茫之際 新增代駕服務，平安回家，車子也到家。還有，過年走春不想自己開車，LINE GO提早預告「包車」服務即將上線，預計4人包車，售價3300元起。LINE GO以LINE龐大的生態圈為基礎，整合叫車、租車、機場接送各式移動需求，提供一站式、免下載APP的特點，用戶在LINE上即可一鍵啟動「LINE GO MaaS 生態圈」，目前會員數突破430萬名，整合即時機場接送、門市租車，上線一年，服務趟次成長5倍。除新增代駕服務，並將陸續上線旅遊、商務包車；十月推出的綠能減碳車隊，已達5000台目標，明年將進一步推出電動車充電地圖服務。在疫情減緩，出國人數年增近700%、人數已破1100萬的境外旅遊熱潮推動下，LINE GO推出即時機場接機功能，滿足旅客在機場即時叫車需求，推動機場接送趟次相較去年成長5倍。而隨著共享經濟持續發燒，LINE GO租車的共享及門市租車，以多元品牌多樣車款選擇，受到用戶喜愛，共享車訂單量在上線後亦有成長5倍成績。LINE GO持續擴增多元移動服務項目，在既有計程車、共享及門市租車、機場接送四項服務外，最新導入代駕服務，LINE GO指出，代駕服務推出滿月，即發現72%用戶都是第一次體驗代駕；而為迎接尾牙季，LINE GO推出「你叫代駕，我買單！」百人免單活動，前100位使用代駕用戶即可獲得呼叫費用0元優惠。明年1月將推出的「包車」服務，結合線上即時服務優勢，預估車資價格公開透明、全台服務等特性，行程長度從3~12小時自由選，地點不設限制，乘車前24小時免費取消等貼心設計。實際查看，包車最低為4小時3300元 起跳，可跑 120公里的4人座，平均一個人為800多元，可以玩半天。LINE GO指出，將持續擴大LINE通訊軟體優勢，強化AI語音免費叫車及創新為別人代叫車等功能外，明年將推出充電地圖服務，串接市場主流充電營運商，為電動車主提供最方便的充電服務。