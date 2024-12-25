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週二（24日）是耶誕節前一天的平安夜，也是美國股市在耶誕假期前最後一個半天交易日，得益於科技股全面領漲，美股三大指數強勢收高，道瓊工業指數更勁揚近400點，為股市歷來的年終漲勢揭開序幕。市場提前於美東時間下午1點收盤，週三（25日）將因耶誕節休市。科技股成為推動市場上漲的核心動力。蘋果、亞馬遜、Meta Platforms等科技巨頭均漲超1%。晶片股表現尤為突出，博通上漲3.15%，延續12月以來的強勁表現，其股價本月已飆升超過46%，成為今年表現最佳的晶片股之一。超微電腦也大漲了5.96%。輝達上漲0.39%，全年漲幅已接近180%，鞏固其在人工智慧領域的主導地位，但分析師對明年的盈利增長預期仍保持謹慎。特斯拉股價上漲7.35%，連續第二個交易日領跑標普500成分股，成為標普500指數成分股中漲幅最大股票。主要得益於市場對其銷量和盈利能力的信心。本月以來，特斯拉股價已累計上漲34%。週二的上漲顯示出傳統「耶誕行情」的啟動。根據LPL Research的數據，這一漲勢通常發生在每年最後五個交易日及新年的頭兩個交易日，標普500指數在這一期間的平均漲幅為1.3%。本週迄今，標普500指數已累計上漲1.8%，那斯達克指數上漲2.3%，道瓊工業指數則上漲1%。在月度表現上，那斯達克指數12月至今累計上漲4.2%，其中谷歌母公司Alphabet上漲16%，特斯拉飆升34%。然而，藍籌股道瓊工業指數本月下跌3.6%，為4月以來最差月度表現。在耶誕節前，零售消費類股迎來積極訊號。沃爾瑪（Walmart）和達吉特（Target）等零售巨頭增加了玩具銷售空間。玩具行業龍頭美泰兒（Mattel）和孩之寶（Hasbro）分別上漲0.67%和上漲0.65%，假日銷售表現雖有所回暖，但庫存壓力和行業競爭仍是短期挑戰。傑富瑞分析師表示，今年耶誕節假期玩具銷售表現優異。隨著節日臨近，零售商庫存緊張，折扣力度明顯下降。尤其是棋盤類遊戲在實體店和線上銷售表現搶眼。美國航空上漲0.58%，儘管因技術問題短暫停飛全國航班，美國航空股價最終僅收漲，表明投資者對航空行業的長期前景依然樂觀。標普500指數今年迄今已上漲26%，創下57次歷史新高，儘管目前略低於月初高峰。分析師普遍認為，美國股市將繼續表現強勁，尤其是得益於科技股的推動。然而，市場仍需面對通膨壓力、利率政策不確定性以及全球貿易環境的複雜性。市場表現出樂觀情緒，但同時對聯準會（Fed）政策路徑的關注依然濃厚。芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，多數投資者預計聯準會將在1月和3月會議上維持利率不變，但5月會議可能成為潛在加息或調整政策的關鍵時點。道瓊工業指數勁揚390.08點或0.91%，收報43297.03點。標普500指數上揚65.97點或1.10%，收在6040.04點。那斯達克指數大漲266.25點或1.35%，收20031.13點。費城半導體指數挺升54.81點或1.07%，收5173.56點。