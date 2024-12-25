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▲柯震東媽媽（右）神似兒子前女友蕭亞軒。（圖／柯震東IG）

▲柯震東媽媽年輕時的模樣。（圖／柯震東Threads）

▲▼柯震東（上下圖左）和媽媽感情非常好，彼此不吝表達對對方的愛。（圖／柯震東IG）

柯震東13年前以國片《那些年，我們一起追的女孩》竄紅，勇奪金馬新人獎，後來再憑《再見瓦城》、《金錢男孩》提名金馬影帝，近年挑戰新領域，當導演、接拍影集，成績斐然。昨（24）日聖誕夜，柯震東公開數張母子親暱合照，慶祝媽媽生日，年輕時的柯母，長相神似柯震東的天后前女友蕭亞軒，引發熱議。昨天聖誕夜，恰好是柯震東母親李秀珍的63歲生日，柯震東以感性的文字告白：「生日快樂呀！母親！或許對大家來說今天是聖誕夜！但對我來說今天是您的生日！畢竟每年的今天都在過母親的生日！而且您也從小扮演了我的聖誕老太太直到現在！」柯震東附上媽媽早年和近年的獨照，以及4張母子合照，其中一張柯震東雙手緊緊摟著母親，深深地在對方臉上獻上一吻，看得出來兩人關係相當親密，有意思的是那時柯媽媽的樣貌，與自己小兒子的舊愛蕭亞軒極為相似，乍看之下還以為是蕭亞軒和柯震東的情侶合影。貼文發布後，引來超過6萬名網友按讚、討論，不少人稱讚柯媽媽保養得宜，以及驚訝她撞臉蕭亞軒，「這是兄妹了吧」、「第八張還以為是蕭亞軒」、「柯媽好正」、「婆婆生日快樂」、「珍珍也太美了吧」、「孝順的孩紙（子）」、「仔細看你跟媽媽長得很像！」柯震東今年母親節分享一張媽媽年輕時的照片，柯媽中長髮垂肩，穿黑色連身小洋裝，於一處沙灘上回眸，綻放一抹微笑，用AI修復後的畫質清新，細看柯媽五官清麗、慧黠，氣質優雅又知性，柯震東寫下：「這是我媽年輕時...我正式宣布我是遺傳到她比較多！」照片公開後，柯母清新美貌驚豔上萬人，「不是...這也太漂亮...」、「也太正了吧」、「明星樣」、「好美喔」、「難怪你這麼帥」，還有人發現柯媽媽有大陸女星、國際影后周迅的神韻。柯震東媽媽樣貌曾經多次曝光，被形容某些角度神似兒子舊愛蕭亞軒、吳倩蓮和楊丞琳，視覺年齡比實際上還小，狀態維持得宜。柯震東當年抱走金馬新人獎，柯媽、柯爸在台北家中看電視，柯媽開心到跳起來，隨後兩人驅車趕到新竹慶功宴現場，柯震東一見父母，情緒激動，3人緊緊相擁，媒體拱柯震東對雙親獻吻，他立刻與柯媽嘴對嘴親吻，態度自然大方。