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▲李易及六月（蔡君如）2011年結婚，育有一雙兒女，是演藝圈中的模範夫妻檔。（圖／翻攝自六月臉書）

六月和李易結婚13年，上週被爆料和小20歲的滑雪教練有踰矩的聊天對話，她當時道歉認錯，今（25）日又再度坦承，其實和李易早就把離婚協議書寫好，打算要在12月31日發布，甚至上面還寫著「日後男婚女嫁，各不相干」，不過真的要簽字的時候，兩人卻都簽不下去，經此一遭，六月更直言，和李易絕對不會離婚。六月18日被爆料和小20歲的滑雪教練G先生有曖昧關係，不雅聊天內容，字句露骨，導致與老公李易婚姻觸礁，根據《鏡週刊》報導，六月坦言原本要在今年底發布離婚聲明，聲明書上還寫著「因意念不合，難以白頭偕老」、「日後男婚女嫁，各不相干」，相當有兩人豪爽的風格。只是當真的要簽字的時候，六月和李易卻簽不下去，反而是互相說出在婚姻中的種種，決定再努力一次，「我以為我不愛李易了，但我簽不下去。」事實上，2年前兩人就吵過離婚，不過問彼此的生活，包括交友，甚至在生完2胎後，她就跟李易分房睡，六月也坦承，滑雪教練是一個可以「聽她說話」的人，才會不小心越聊越多。六月也透過經紀人回應，「兩人很早已簽好離婚協議，也預計年底發佈（布）聲明，但經過多次溝通跟嘗試，決定彼此放下，繼續攜手走下去，謝謝大家關心。」六月和李易是相差6歲的姐弟戀，兩人不只一次在節目上談論婚姻，李易就說，當年太快結婚，和六月的個性沒有磨合好，重來一次的話不會想生小孩，「我失去了很多的自由，當然我現在很愛我的小孩，我以前就是一個浪子，想去哪就去哪，現在有小孩沒辦法，要承擔這個責任。」