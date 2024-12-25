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▲大S已經超過10年沒有推出影視作品，讓粉絲十分想念。（圖／翻攝自YouTube、asosbarbiedee IG）

▲具俊曄（右起）、大S、徐媽媽、小S、徐熙嫻在聖誕夜團聚小酌。（圖／小S IG）

大S（徐熙媛）和具俊曄分手23年，女方離婚後，男方一通舊電話號碼追回初戀，偶像劇般的愛情故事為人津津樂道，小倆口結婚2年多，鮮少公開秀恩愛，昨（24）日聖誕夜，小S（徐熙娣）公開合照，大S與具俊曄難得同框，奔50歲的她白到自帶蘋果光，照片發布才幾小時，吸引超過6萬人按讚。昨天深夜10點多，小S在粉專上傳一張家庭照，由姊夫具俊曄掌鏡自拍，入鏡的有徐家大姊徐熙嫻、徐媽媽黃春梅、小S和二姊大S，眾人手中拿著紅酒、啤酒，看來是相約過聖誕夜，小S寫下：「跟家人在一起就是開心！好啦！這種氣氛，能不小酌一下嗎？祝大家都平安健康。」淡出演藝圈10多年的大S，自然成為照片中的焦點，她戴著聖誕節頭飾，穿大地色厚重毛衣，手拿一杯酒，露齒綻放燦爛笑容，令人驚奇的是大S臉上的膚色，明顯比其他人白上好幾個色階，整個人容光煥發，難以想像今年已經48歲，相當逆齡。貼文一發布，湧入大批網友留言驚嘆：「大S真的美到發光欸！我記得小時候有一次在信義巧遇一次，本人真的是那種，美到妳不自覺會多看兩眼的那種女生」、「天哪！大S還是好美」、「看到好久不見的姍姍（大S小名）了」、「遇到對的人真的會回春」、「大S真的嫁對了」、「 熙媛好想妳啊！」