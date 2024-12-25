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人工智慧（AI）熱潮來襲，在AI股繳出亮眼成績單的同時，AI晶片市場競爭也日益激烈。有專家預測，隨著微軟、亞馬遜等主要科技巨頭尋求減少對單一供應商的依賴，博通（Broadcom）有望在2025年大幅成長，甚至帶來比輝達（NVIDIA）更大的收益。根據CNBC報導，藍鯨成長基金經理史蒂芬姚（Stephen Yiu）表示，雖然微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和臉書（Facebook）等大型科技公司已經大量收購了輝達的圖形處理器（GPU），但也逐步投入開發自己的GPU，以減少對輝達的依賴。史蒂芬姚指出，雖然輝達以其強大的GPU主導市場，但價格昂貴，從微軟的角度來看，「你不會想過度依賴單一供應商。」而博通憑藉著與大型科技公司密切合作，使其展現成為「下一個NVIDIA」的潛力。博通的股價今年已飆升逾126%，市值超過1兆美元。先前該公司報告稱其在人工智慧的收入於2024年預計增長兩倍多，達到122億美元。執行長陳福陽（Hock Tan）透露，該公司在與三大雲端運算客戶開發客製化AI晶片，分析師將其確定為Meta、谷歌母公司Alphabet及抖音母公司字節跳動（ByteDance）。預計到2027年，這些客戶將在網路叢集中部署100萬個AI晶片。史蒂芬姚認為，這是一個潛在的優異表現的問題，他們預期輝達的股價在未來兩年內不會翻倍。華爾街對於博通的前景持樂觀態度。高盛近期將其目標價從190美元上調至240美元，理由是「對其未來收入和獲利成長前景充滿信心」。然而，美國銀行警告，博通仍需應對「與NVIDIA在商業晶片市場的激烈競爭」可能帶來潛在風險。輝達在AI晶片領域仍獨占鰲頭，市值高達3.2兆美元，今年股價漲幅超過165%。不過史蒂芬姚認為，博通的相對規模較小而提供了更好的投資機會。