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▲週五鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，北台灣愈晚愈冷。（圖／記者葉政勳攝）

▲週三聖誕節回溫明顯，下波冷氣團從週五影響到週末，將會出現10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

今（25）日聖誕節回暖，各地皆為多雲時晴的天氣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明日鋒面掠過，週五再迎另一波冷空氣南下，氣溫逐漸降低，週六更有機會有挑戰首波「強烈大陸冷氣團」，部分平地低溫將降至10度以下，提醒大家一定要注意保暖。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨氣溫又回升，截至5時42分，各地區平地最低氣溫約在15、16度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日中層雲遠離消散，各地為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣回暖、白天舒適、早晚涼。今日各地區氣溫為北部15至25度，中部15至26度，南部16至27度，東部15至26度。最新模式模擬顯示，明日鋒面掠過，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台灣稍轉涼。週五（27日）鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，北台灣愈晚愈冷。週六（28日）至下週一（30日）受「大陸冷氣團」影響，天氣轉為晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，部分平地低溫將降至10度以下，有挑戰首波「強烈大陸冷氣團」（台北觀測站觸及12度）的機率，屆時應注意氣象署的低溫特報，也要留意保暖工作。最新歐洲模式模擬顯示，跨年、元旦東北風略增強，西半部仍晴朗穩定，東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，各地早晚氣溫仍低。下週四（2日）另一波強冷空氣南下，美國模式模擬的冷空氣較強且較早，顯示兩模式的「不確定性」，需持續密切觀察。