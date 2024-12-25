我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市不動產仲介經紀同業公會日前召開年終記者會，會中針對高雄不動產市場未來發展表示看法。理事長郎德明認為在台積電、鴻海與輝達算利中心的加持，將從過去重工業華麗轉身為科技城，中長線持續看好。此外，雖然限貸令影響第一線交易，但長線市場依舊看俏。公會也會肩負起整合各會員公司資源，提升產業素質，協助消費者購屋安全，為大高雄不動產交易把關。郎德明指出，在中央銀行9月19日祭出第七波房市信用管制措施之後，房市即走下坡，雖然下半年表現不佳，但因今年上半年房市熱絡，截至十一月統計，買賣移轉達到41905棟，較去年成長28.1%。在19日央行理監事會對房地產市場未有積極作為的狀況下，郎德明認為，至少在明年第一季之前，市場應能持穩，但不容易出現創價。但他也提及，成交量的萎縮將造成房仲營運的艱困，如果政策明年仍然持續，恐怕會有10到15％的高雄房仲加盟店將收攤。在市場表現上，雖然下半年表現不佳，但在央行理監事會對房地產市場未有積極作為的狀況下，郎德明認為，至少在明年第一季之前，市場應能持穩，但不容易出現創價。郎德明提到，高雄除科技業設廠外，近期包括演唱會、飯店等話題，都大幅提升了區域能見度，有助於外地買盤前進高雄，不過在目前央行管制下，住宅不容易創新高，但商用與土地市場鴨子划水，蓄勢待發。因應市況變化，郎德明表示，為服務所有會員公司，今年會務上也做了相當調整，以「專業」、「凝聚」、「共好」三大主軸，除透過LINE@生活圈重新管理會員公司，優化FB粉絲團經營，提供分店秘書AI素材，降低分店間的落差，強化會員公司與消費者間的互動；並且邀請各界專業講師針對市場、都更、購地、設計課程提供會員公司夥伴專業提升管道；另外舉辦捐血、自強活動等，凝聚會員公司情感；同時建置「流通平台」，讓自有品牌業者也能因此受惠等。綜觀未來，郎德明認為，高雄將迎來前所未有的大行情，公會將持續扮演官方、業者與消費者間的重要橋樑，為提升市場質量持續努力。