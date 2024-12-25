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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘還表示，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。對此，新黨台北市議員侯漢廷在臉書點名13位綠營人士，其中包含7名綠委，直呼那些投票前喊「通過大法官任命是義務」的綠營政客全成了豬頭。侯漢廷24日在粉專發文表示，就在投票前一天，綠營不少人發起主張「藍白聯盟荒謬修法已成事實 通過大法官任命就是義務」。敘述必須通過大法官任命，否則就會總總亂局弊害。結果民進黨立委自己都無全數同意。等於民進黨促成所謂的憲政亂局，更荒謬者，民進黨立委自己連署「通過大法官任命是義務」，結果隔天投票就否決了劉靜怡，毫無誠信。侯漢廷指出，綠營自修法前就說，如果否決大法官，會造成「憲法法庭遇缺不能補、因此癱瘓不能審的憲政空窗」。總統府親自打臉，會補提名。「對啊，人事同意權又不是一次性的。美國發生過多次參議院否決大法官，怎麼辦？說服參院接受，不能接受就換人」，只要賴清德提名一些支持死刑的、有法官經驗的、不是綠色酬庸的，在野黨也不是毫無溝通空間。侯漢廷列舉綠委吳沛憶、黃捷、沈伯洋、范雲、張雅琳、林月琴、陳培瑜；親綠台北市議員苗博雅、林亮君，苗栗縣議員曾玟學；前立委林昶佐、洪慈庸、陳柏惟等人，這些主張「否決就會造成亂象」的簽署者、信奉者，現在看來，都成為了豬頭，而自己簽、自己否決的，是政治騙子。