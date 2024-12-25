聖誕節咖啡優惠來了！今（25）日相聚慶祝聖誕節時，也可以揪親朋好友一起喝半價咖啡，萊爾富限時美式、拿鐵買一送一；7-11自12月27日起，有精品美式買2送2、精品拿鐵買2送1，還有好時可可、青茶10元多一杯；全家則是即起美式、熱卡布奇諾10元多一杯。
🟡全家便利商店
📍門市｜12月25日至12月29日
◾特大美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月27日至12月29日
◾偉特鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Niseko 海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾舒味思 萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙果舖物語米果買1送1，5折（原價28元、特價14元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月23日至12月25日
◾中杯太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價55元、特價33元）
◾中杯焙烤榛果拿鐵第2杯10元，5.8折（原價55元、特價33元）
◾濃萃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾四季春青茶第2杯10元，6.4折（原價35元、特價28元）
📍APP｜12月27日至12月29日
◾好時經典可可第2杯10元（中熱／大冰），5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜12月23日至12月30日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾特大杯西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾經典純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）
活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜12月19日至12月25日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯香橙美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜12月24日至12月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯茶歐蕾系列買1送1，5折（原價50元起、特價25元起）
活動品項：台茶18紅玉茶拿鐵60元／凍頂烏龍茶拿鐵60元／炭焙鐵觀音拿鐵60元／阿華田草莓巧克力歐蕾60元／紅茶拿鐵55元／巧克力歐蕾50元，價格不同以2件5折計。
📍門市｜12月28日、29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
加送野生喵喵怪彈片收納包／手機手腕帶任1件。
🟡OK超商
📍門市｜12月25日限定
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜12月25日至12月29日
◾OKCAFE阿華田 摩卡拿鐵，7折（原價65元、特價46元）
◾OKCAFE經典阿華田，7折（原價50元、特價35元）
📍APP｜12月25日限定
◾大杯莊園美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
🟡星巴克
星巴克買一送一開喝！周一、周二連續兩天限定，12月23日、24日是「好友分享日」，當天上午11時至晚間8時到全台門市，買大杯以上就可買一送一。像是耶誕限定的大杯薄荷風味摩卡平均80元、冰蝴蝶餅可可燕麥那堤平均85元。
趁著星巴克買一送一，不可錯過聖誕節必喝的太妃核果那堤，大杯原價160元、平均80元。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯熱喬名精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜12月20日至12月25日
◾中杯熱喬名精品迦納可可29元，5.3折（原價55元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶29元，5.8折（原價50元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月25日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜12月25日至12月29日
◾特大美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
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📍門市｜12月27日至12月29日
◾偉特鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月23日至12月25日
◾中杯太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價55元、特價33元）
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◾濃萃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
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📍APP｜12月23日至12月30日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
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◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）
活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。
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📍門市｜12月19日至12月25日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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活動品項：台茶18紅玉茶拿鐵60元／凍頂烏龍茶拿鐵60元／炭焙鐵觀音拿鐵60元／阿華田草莓巧克力歐蕾60元／紅茶拿鐵55元／巧克力歐蕾50元，價格不同以2件5折計。
📍門市｜12月28日、29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
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📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
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📍門市｜12月25日限定
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📍門市｜12月25日至12月29日
◾OKCAFE阿華田 摩卡拿鐵，7折（原價65元、特價46元）
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📍APP｜12月25日限定
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🟡星巴克
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🟡美廉社
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
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📍門市｜12月25日
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