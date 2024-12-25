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▲警方壓制彭男。（圖／翻攝畫面）

台中市工學二街一處社區大樓，今（25）日凌晨發生砍人案件，一對情侶報案，稱李姓女子（35歲）的彭姓前男友（35歲）持鑰匙要闖入住家，警方獲報趕抵現場，當時彭男已離去，警方將李女與洪姓男友（33歲）帶回所協助聲請保護令，完成後並護送2人返家，豈料彭男卻持水果刀埋伏在角落，見到李女等人便立即衝上前攻擊，造成2名員警1人胸腹受傷、1人左手掌受傷，洪男、彭男也在過程中受傷，4人皆送醫治療。警方指出，今天凌晨3時46分許獲報，李女與其現任男友洪男稱，李女前男友彭姓男子持鑰匙欲進屋內中，警方到場前彭男已離開現場，員警先行將李女及洪男帶返所協助聲請保護令，後續於4時35分完成相關資料後，員警為保護李女及洪男安全，後續陪同2人返家。豈料，員警陪同報案人返家之際，彭男手持水果刀躲於屋內角落，趁眾人未發現時突然上前與在場人發生拉扯，過程中造成洪男手部及右腹部受傷、彭男左手掌及左手臂受傷、陳姓員警左胸及腹部受傷、另一名陳姓員警左手掌受傷。據了解，受傷的陳姓員警（33歲），肚皮7到8公分撕裂傷、左胸5-6公分撕裂傷，治療後意識清楚無生命危險，目前留院治療。另名陳姓員警（46歲)：左手腕4-5公分撕裂傷，意識清楚無生命危險，目前已出院，相關傷者送醫治療後均無大礙，而失控脫序的彭男也被警方當場制伏，並於詢後依法嚴懲究辦。警方呼籲，民眾面對感情問題應保持冷靜，理性溝通解決問題，切勿意氣用事，避免因一時衝動造成無法挽回的遺憾，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。