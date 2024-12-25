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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘還表示，因為劉靜怡過去一路罵民進黨，罵前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌貪污，甚至羞辱綠委王義川，因此罕見祭出黨紀，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。對此，資深媒體人劉寶傑驚呼，「王義川的面子居然比賴清德還大」。劉寶傑24日在其主持節目《關鍵時刻》指出，劉靜怡是賴清德提名的人，沒想到卻被民進黨封殺，還祭出若投給她「黨紀伺候」的招數，這動作不就是打了賴清德一記耳光？對於柯建銘提及劉靜怡「罵蔡英文論文是假的」，劉寶傑認為，劉靜怡早在被提名前就已經表達意見，若民進黨對她有意見，可以在賴清德提名她時講，哪有在投票前才向賴報告不支持劉靜怡這種事？此外，柯建銘還說劉靜怡過去常罵民進黨、羞辱王義川，這讓劉寶傑直呼「王義川的面子居然比賴清德還大」。