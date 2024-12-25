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▲吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇餐具組，400點+199元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇透明直傘，400點+299元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇醬油杯麵75元、吉伊卡哇氣泡水33元、米樂繽紛爆米花168元、地墊119元。（圖／業者提供）

▲7-11推出全新飲品「蜜香伯爵拿鐵」，以Whittard 經典33號伯爵茶包為基底獨特佛手柑香氣融入奶香、點綴一抹香甜蜂蜜，增添飲品風味層次，每杯售價80元。（圖／記者鍾怡婷攝）

全家吉伊卡哇集點加價購活動來了！今（25）日推出7款周邊小物，包含吉伊卡哇絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯等多款獨家小物，加購價最低149元，並且將於早上10點準時開搶，年底點數還沒用完的快手刀衝一波。另外還開賣吉伊卡哇泡麵、吉伊卡哇氣泡水，《NOWnews》整理吉伊卡哇周邊怎麼買？多少錢？開賣時間一次看。全家聖誕節（25日）加碼推出吉伊卡哇集點加價購，共7款系列商品全通路獨家販售。點選全家會員APP中的「兌點趣」，選擇兌點商城中的「吉伊卡哇」，就可用線上支付的方式下單想要的商品。全家會員APP→兌點趣→兌點商城→ 點選「吉伊卡哇」12月25日10:00至2025年2月4日◾吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元◾吉伊卡哇餐具組，400點+199元◾吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元◾吉伊卡哇透明直傘，400點+299元◾吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元◾吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元◾吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元除了集點加價購，「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也有吉伊卡哇周邊，首推到日本必買的「吉伊卡哇醬油風味杯麵」，特價75元（原價99元），12月30日再推出「米樂繽紛爆米花」，限量特價168元（原價285元），吃完還能留下來當可愛收納罐。此外，7-11即起與擁有百年歷史的英國茶品牌Whittard共同合作推出全新飲品「蜜香伯爵拿鐵」，Whittard 經典33號伯爵茶包為基底，獨特佛手柑香氣融入奶香、點綴一抹香甜蜂蜜，增添飲品風味層次，每杯售價80元，自12月25日至2025年1月7日期間更享CITY TEA全品項第二杯半價（含珍珠飲品）。同時還推出共同合作杯身與杯套，以Whittard Tea Discovery系列伯爵茶盒包裝為靈感，復古藍色矢車菊花瓣圖樣，滿滿的英式優雅風格。另外，消費者還可拿杯套至Whittard實體店面，享全品項9折。