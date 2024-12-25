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▲美國航空24日因技術問題一度停飛在美航班，導致上千旅客受到影響。（圖／美聯社／達志影像）

耶誕夜往往是一年當中歐美交通最繁忙時期，但美國主要航空公司美國航空（American Airlines）卻在24日上午傳出一度傳出「技術問題」停飛所有航班。儘管在短暫停飛約一小時後，航班恢復運作，但仍造成了19架次航班被取消，且有多達900航班受到延誤，影響了數千名旅客的行程。綜合路透社、CNBC等外媒報導，在美東時間上午7點55分左右，美國航空發言人表示，停飛令已解除。美國航空表示，故障原因與網路硬體相關，涉及由操作系統供應商DXC Technology負責維護其航班操作系統的問題，該問題一度影響了美國航空的飛機起飛能力。航空業顧問、前航空公司高管Robert Mann表示，此次故障疑似與自動系統無法計算或傳輸必要的「重量與平衡」（乘客、行李、貨物質量及整體重心）數據有關，這是航班合法起飛的關鍵條件之一。系統可能無法載入及計算引擎功率需求及起飛性能數據。此次停飛持續不到一小時。但根據航空分析公司Cirium的數據，美國航空24日在全球共有3901架次航班計劃，只有37%準時齊飛，有19架次航班被取消。航班追蹤網站FlightAware的數據也顯示，美國航空主航線超過900架次航班延誤約佔當天航班計劃的38%。雖然仍有許多乘客在要求航班延誤的詳細資訊，但此次停飛時間相對較短，美國航空可能得以避免在假期高峰期出現大規模的連鎖混亂。路透社報導指出，美國航空的技術故障是航空業近期多起技術問題中的最新一起。今年早些時候，全球多家航空公司曾受到與微軟Azure雲端平台及網路安全公司CrowdStrike軟體問題相關的全球性技術中斷影響。先前，達美航空（Delta Air Lines）因技術問題損失至少5億美元。兩年前，西南航空（Southwest Airlines）曾在假期期間出現系統故障，導致1萬6900航班遭到取消，200萬名旅客受困，並最終被處以1.4億美元的罰款，成為史上因旅遊中斷問題而被處以的最高罰款。儘管航空公司已升級其網路安全及操作軟體系統，但克萊德律師事務所合夥人Ken Quinn表示，由於疫情期間大量人才流失，過去幾年的技術問題並不完全出乎意料。