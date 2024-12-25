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▲安芝儇受訪時自揭曾遭恐怖情人暴力對待，儘管透露的細節不多，但仍讓人心疼。（圖／安芝儇IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇（小安），笑容甜美可愛，搭配無懈可擊的身材比例，讓她在台灣有「最強外掛」封號。但如此可人的安芝儇竟也遇過恐怖情人。近日小安受訪時，坦言曾有一任前男友在喝醉酒後對她動手，如今再想起這段恐怖回憶，小安仍是心有餘悸直呼：「真的很可怕！」據《中時電子報》報導，安芝儇受訪時提到自己過去曾交往過恐怖情人的故事，她說這是她首度對外坦言當時的情況；小安表示曾有一任男友只要喝完酒就會變得很固執，甚至會對她動手動腳，讓當時年紀還小的安芝儇十分害怕，同時也譴責這種暴力舉動，認為這真的是非常不可理喻的行為，讓她至今想起來都覺得很可怕。不過小安並不排斥喝酒，甚至希望未來的另一半可以有點酒量，笑說：「我不喜歡男生比我先醉」。安芝儇也認為情侶喝酒是增加情趣，當然前提是對方也有好酒品，她可不想再遇到會動手的恐怖情人。除此之外，小安也分享自己的理想型，提到先決條件在於身高，畢竟安芝儇身高170公分，一雙大長腿自然也希望找身高配得上的對象。再來就是她喜歡笑容好看的男生，最後再看對方個性是否成熟，因為她不喜歡那種自尊心強、會說髒話、沒禮貌很自大的人。