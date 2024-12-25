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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘還表示，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。對此，前立委沈富雄直呼，恨有這麼深嗎？民進黨團24日投票不挺賴清德所提名的大法官人選，柯建銘表示，在黨團會議前特別打給總統賴清德，強調「國會自主、黨團自主」，強調總統所提名的人選當然尊重，但黨團要怎麼投票是黨團的事情，過去劉靜怡一路罵民進黨，罵前總統蔡英文貪污、假論文，罵蘇貞貪污疫苗與雞蛋，更在審查會中羞辱王義川，因此罕見祭出黨紀，無論任何人只要投給劉靜怡，一律開除黨籍，而這項結論獲黨團成員全數支持。對此，沈富雄在節目《少康戰情室》表示，24日的人事同意權投票「太奇怪」，而這個奇怪之處的重點在於劉靜怡1個人身上，民進黨不僅封殺她，甚至祭出黨紀，若支持劉就開除黨籍的手段，讓他不禁質疑「恨有這麼深嗎？」