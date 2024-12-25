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▲全日本縣市警報圖顯示，其中「福岡縣、大分縣」是流感高度警報區，東京都感染人數也不容小覷。（圖／美聯社／達志影像）

▲姜冠宇醫師表示，預防流感比起戴口罩，更重要的是多洗手。（圖／取自Pexels）

日本近期流感疫情嚴重，光是12月9日起短短1週內就有71萬人染疫，有剛去日本的網友指出，此波病毒感染力非常強大，日本醫院都藥物不足，尤其有2縣市是高度警報，去滑雪場的民眾更要注意，「滑雪場感染力滿分喔！」醫師姜冠宇則提醒，預防流感比起戴口罩，更重要的是多洗手，冬天更要對病毒提高警戒。一名網友近期在Threads上示警，日本流感大爆發，此波病毒感染力非常強大，確診人數飆升，導致醫院都藥物不足，尤其接下來正值尾牙及新年時刻，「相信過幾天一定會越來越嚴重。」該名網友貼出全日本縣市警報圖，其中「福岡縣、大分縣」是流感高度警報區，東京都感染人數也不容小覷，「現在呈現倍數成長」，提醒大家口罩一定要戴好，並定期使用酒精消毒，因為滑雪場餐廳、纜車等室內空間密閉，假期間又會湧入大量日本人，「身邊好多朋友都是滑雪太累免疫力下降被感染。」姜冠宇醫師則在臉書發文，透露這次台灣及日本流感疫情嚴重，主因是氣溫驟降後，又海島濕度高、偶爾陰雨綿綿，加上陽光減少，讓流感病毒環境中存活期限會延長很多。「所有呼吸道感染中，最不舒服的一定是流感」，姜冠宇表示，，尤其冬天會因為怕凍而不自覺減少洗手次數，另外讓自己處於乾燥並陽光足夠的環境，在相對低緯度的地區也非常重要，體弱者出席派對聚會更要多加注意。